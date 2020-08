Ricardo «Patán» Ragendorfer: «En el macrismo se triplicaron los casos de gatillo fácil y torturas en comisarías»

En diálogo con Sale el Sol, el periodista de Policiales dio un marco histórico a casos como el de Facundo Astudillo Castro y afirmó que la política de seguridad de Bullrich fue «el aspecto más bestial del régimen macrista».

«Desde 1984 hasta diciembre de 2015, el promedio de casos de gatillo fácil y muertes por imposición de tormentos en comisarías fue de 120 casos anuales –contó–. Desde entonces hasta diciembre de 2019, hubo 370 casos por año«. Para Ragendorfer, en los últimos 4 años esas prácticas «fueron alentadas bestialmente desde despachos oficiales conducidos por civiles. Hasta se recibió en la Casa Rosada a algún homicida de uniforme como Luis Chocobar», acusado de asesinar a un ladrón por la espalda.

Las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas de la policía bonaerense: las cometen «todas las agencias provinciales y nacionales». Son «fuerzas que se autofinancian y autogobiernan, un estado dentro del estado«, dijo. Y agregó que «si la recaudación de cajas delictivas es su sistema de supervivencia, la práctica del gatillo fácil es el único delito sin fines de lucro que comete esta gente».

Sobre el caso de Facundo Castro, Ragendorfer recordó que las dos hipótesis que no apuntan a la responsabilidad policial –que después de ser detenido e un control policial tuvo accidente en las vías mientras caminaba, o que su desaparición fue fruto de relaciones non sanctas del entorno de su ex novia, a quien iba a visitar– «fueron introducidas en la causa por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, cuya labor no fue muy imparcial: retrasó injustificadamente medidas de prueba pedidas por la querella. Su morosidad fue antojadiza«, afirmó.

Ragendorfer publicó el libro Patricia: de la lucha armada a la Seguridad, sobre Patricia Bullrich. «Fue un libro urgente. No me interesaba demasiado el personaje pero tuve una oferta que no pude rechazar. Pero cuando empecé a investigar, me entusiasmó que a través de su vida podía escribir sobre 40, 50 años de historia argentina«, contó. Y concluyó: «Bullrich resume el aspecto más extremo y bestial del régimen macrista: su política de seguridad».