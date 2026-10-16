Anselmo Torres: “El Ejecutivo no tiene doble capacidad de veto, lo que están haciendo es kafkiano y pone en riesgo la democracia”

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional representa, para Anselmo Torres, una grave amenaza al sistema republicano. El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede volver a vetar una norma cuyo veto ya fue rechazado por el Congreso y advirtió sobre las consecuencias institucionales de esa decisión. “Esto es kafkiano”, afirmó, al cuestionar las maniobras oficiales para evitar su aplicación, hoy en diálogo con Rolando Graña, en RPM.

“Hay dos poderes del Estado en una república que le dicen que tiene que cumplir una ley y es el único que decide no cumplirlo”, señaló Torres. En ese sentido, remarcó que la discusión excede los recursos destinados a las universidades, porque pone en cuestión el carácter obligatorio de las leyes. “La ley es una obligación que tiene que cumplir el gobierno”, enfatizó.

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro también denunció que el operativo de seguridad durante la Marcha Federal Universitaria buscó impedir que todas las columnas llegaran a la plaza: “Creo que ese fue un objetivo de reprimir más temprano y tratar de evitar que llegaran. Aun así, la plaza estaba totalmente desbordada”, expresó. Además, describió las dificultades para desarrollar el acto: “El gas a esa hora y con lluvia era insoportable. No podíamos prácticamente hablar”.

Torres lamentó que la cobertura de la movilización se concentre en los incidentes y no en el reclamo por la educación pública. Según relató, la represión y las condiciones climáticas obligaron a acortar el acto y dificultaron la lectura del documento. “Alcanzamos a leer el documento a medias, porque con la lluvia y la represión no se podía”, explicó.

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El vicepresidente del CIN también vinculó el enfrentamiento con las universidades públicas con una corriente ideológica internacional asociada a los tecnomagnates de Silicon Valley. Mencionó a Peter Thiel, Alex Karp y Elon Musk, y explicó que esa perspectiva cuestiona instituciones como las universidades, los medios de comunicación y la burocracia estatal. “Buscan hacer desaparecer a la universidad pública”, advirtió, al señalar que el conflicto excede la discusión presupuestaria.

Por último, alertó sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza y la pérdida de docentes por la falta de financiamiento. “Muchos se engañan creyendo que porque las universidades están abiertas está todo bien. No está nada bien: no hay mantenimiento, la tecnología se vuelve obsoleta y no podemos comprar insumos de laboratorio”, sostuvo. También señaló que la situación afecta la formación de profesionales para sectores estratégicos de la economía.

En el caso de Río Negro, Torres destacó la importancia de las carreras de Geología y de la Tecnicatura en Perforación de Petróleo No Convencional, vinculadas con la demanda de trabajadores para nuevos oleoductos y gasoductos. Sin embargo, advirtió que muchos profesionales eligen incorporarse a las empresas en lugar de enseñar en la universidad. “Sin presupuesto la formación no se puede sostener”, concluyó.