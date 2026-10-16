Elecciones 2027: Lilia Lemoine pidió el binomio Milei – Bullrich

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se refirió a las internas del oficialismo y propuso una fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Patricia Bullrich para 2027. La legisladora apuntó también contra el adoctrinamiento en las universidades públicas tras la marcha realizada frente al Congreso de la Nación.

La referente oficialista habló sobre las fricciones en la cúpula del Gobierno y respaldó una eventual candidatura compartida para garantizar la continuidad del proyecto libertario. “Me agradaría una fórmula. A mí me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, expresó Lilia Lemoine al ser consultada sobre el binomio entre el Presidente y la senadora.

Las declaraciones de la parlamentaria fueron realizadas ante los periodistas Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky en la emisión matutina del ciclo. Al recordar los incidentes ocurridos durante la movilización educativa, la diputada detalló el momento de tensión que atravesó en las inmediaciones del palacio legislativo.

Cruces en el Congreso, agresiones y denuncias de adoctrinamiento

La legisladora relató que caminaba junto a la diputada mendocina Mercedes Llano cuando un grupo de manifestantes comenzó a agredirla verbalmente en la vía pública. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó Lilia Lemoine sobre el episodio.

Si bien reconoció que existió una columna pacífica de estudiantes, denunció la presencia de grupos movilizados desde municipios y concejos deliberantes del conurbano. Asimismo, citó el caso de un docente de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca que habría exigido una foto en la marcha para aprobar su materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, denunció la representante oficialista al cuestionar los métodos de protesta dentro de las facultades.

La diputada afirmó que de ingresar a un establecimiento público sufriría agresiones físicas debido al rechazo que genera su figura en sectores opositores. “El asco que me tienen las feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que en grupo son extremadamente agresivos”, disparó.

La acusación contra la oposición por el DNU 70/2023 y la economía

En ese sentido, sostuvo que detrás de la protesta universitaria existía una intencionalidad política dirigida a desgastar al Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/2023 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, lanzó la legisladora. En su acusación, afirmó que los sectores opositores buscaban subir el riesgo país y generar desmanes en las calles para desestabilizar la gestión de Javier Milei.

Respecto al panorama financiero, reconoció las dificultades que atraviesan los comercios, pero remarcó que el país se recupera de una crisis profunda. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, analizó Lilia Lemoine. Defendió además la baja de la inflación y recordó que el Gobierno eliminó el cepo cambiario sin aplicar un Plan Bonex ni un corralito financiero.

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Sobre la situación del mercado de trabajo, le restó dramatismo a la proliferación de contrataciones bajo el régimen de monotributo. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó al respaldar las inversiones privadas. Para finalizar, la diputada pidió acompañar el rumbo de las reformas y destacó la previsibilidad del programa impulsado por el Presidente.