Marcha universitaria y paro nacional: la comunidad educativa va al Congreso

La comunidad universitaria junto a gremios docentes, agrupaciones estudiantiles y centrales sindicales realizan este jueves 15 de octubre de 2026 la 5ª Marcha Federal Universitaria acompañada por un paro nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los manifestantes exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y rechazan de forma categórica el ajuste presupuestario en la educación pública.

En simultáneo con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, las organizaciones manifestarán su firme rechazo al DNU 70/23 en una jornada de masiva protesta. La convocatoria principal está liderada por el sector académico y el gremio estatal ATE, contando con la adhesión formal de la CGT y la CTA.

Horarios y puntos de concentración en la Ciudad

Las primeras concentraciones de la jornada comenzarán al mediodía en distintos puntos estratégicos de la capital para converger en la zona parlamentaria. En la Plaza Houssay, frente a las facultades de la UBA, los manifestantes se concentrarán a partir de las 13.00 para dar inicio a la marcha a las 14.00.

Por otro lado, otra columna de protesta se reunirá en el cruce de Sáenz Peña y Avenida de Mayo desde las 13.30. El acto central que reunirá a todas las columnas oradoras está programado para las 16.00 en la Plaza del Congreso.

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El recorrido de la marcha y las calles cortadas

La columna que partirá desde la Plaza Houssay avanzará por la Avenida Córdoba y continuará su trayecto por la Avenida Callao. Posteriormente, la movilización empalmará por la Avenida Corrientes y la calle Cerrito, para finalmente desembocar en la Plaza del Congreso.

Debido al caudal de manifestantes, las autoridades anticipan interrupciones totales de tránsito y desvíos vehiculares tanto en el microcentro como en el macrocentro. Las avenidas con mayores complicaciones de circulación serán Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde la circulación estará interrumpida durante varias horas. Asimismo, se registrarán bloqueos totales en las calles Hipólito Yrigoyen, Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, Virrey Cevallos y Adolfo Alsina.

Funcionamiento de los servicios públicos y atención

La medida de fuerza nacional impactará de manera directa en el funcionamiento regular de diversas instituciones y servicios clave en todo el territorio porteño. En los organismos públicos estatales como ANSES, PAMI y la CNRT, la actividad estará resentida con guardias mínimas o esquemas de atención fuertemente restringida.

En el sistema de salud pública, los centros de atención y hospitales operarán únicamente con guardias de emergencias para garantizar la cobertura indispensable. Respecto a la higiene urbana, las autoridades advierten que podrían registrarse demoras puntuales en el servicio habitual de recolección de residuos. En el sector aeronáutico, los trabajadores de la ANAC se suman a la jornada garantizando únicamente la operatoria de vuelos sanitarios y oficiales del Estado.