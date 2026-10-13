Paro nacional de ATE el jueves contra el DNU de Milei: “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre. La medida paralizará el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, organismos provinciales y municipios en todo el país.

El reclamo central de la protesta es la derogación definitiva del DNU 70/23 firmado por Javier Milei. En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato marchará a las 13:30 hacia el Congreso. La movilización confluirá con la Marcha Federal Universitaria frente al Palacio Legislativo. La comunidad académica reclamará la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recursos para el sector público.

La formalización del paro y el alcance de los servicios afectados

La conducción sindical formalizó la medida de fuerza ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El documento lleva las firmas del secretario general Rodolfo Aguiar y de la secretaria general adjunta Mercedes Cabezas. La medida afectará a ministerios, empresas públicas, organismos descentralizados y administraciones locales. La huelga impactará de forma directa en la prestación de servicios esenciales.

En los hospitales públicos únicamente se garantizarán guardias mínimas y atención de urgencias. Los centros asistenciales infantiles y de adultos mayores mantendrán esquemas reducidos de contingencia. Las restricciones alcanzarán a la recolección de residuos, los auxiliares de educación y las guardias urbanas. También afectará los controles fronterizos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y agentes de tránsito.

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Parálisis en aeropuertos, aduanas, PAMI y ANSES

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reducirá sus inspecciones sanitarias en puertos y aduanas. En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solo se atenderán vuelos sanitarios y oficiales.

Los trabajadores de la aviación civil y controladores aéreos adherirán al reclamo estatal. Asimismo, la atención al público en PAMI y ANSES se limitará de manera exclusiva a la cobertura de emergencias. El paro comprende a radiooperadores de medios públicos, brigadistas de incendios forestales y operadores de plantas nucleares. Cada seccional provincial de ATE definirá los puntos de concentración locales.

El debate crucial por el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados

La protesta gremial se desarrollará en simultáneo con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados a las 14. La oposición buscará reunir quórum para rechazar el DNU 70/23. El temario incluye además iniciativas sobre Endeudamiento Familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La bancada oficialista busca desactivar el avance opositor mediante negociaciones con gobernadores.

El decreto ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados vota en el mismo sentido, la norma perderá vigencia legal de manera inmediata según la ley de decretos. Uno de los ejes del debate es la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Ejecutivo. La Corte Suprema emitió recientemente una medida cautelar que suspendió provisoriamente dicho artículo del decreto.

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Las duras definiciones de Rodolfo Aguiar contra el Gobierno

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, fundamentó la huelga nacional con duras críticas hacia la gestión libertaria. El dirigente llamó a profundizar las medidas de fuerza en las calles. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, denunció Rodolfo Aguiar.

El sindicalista rechazó la utilización de decretos de necesidad y urgencia para modificar el marco legal vigente. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma”, afirmó. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto”, remató Rodolfo Aguiar en la antesala de la huelga nacional.