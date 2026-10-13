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Economía | octubre 13, 2026 | 10:28 am

El INDEC da a conocer la inflación de septiembre que rondaría el 2%

El IPC nacional mostraría una aceleración respecto al 1,7% registrado en agosto.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre. Las previsiones privadas coinciden en que el costo de vida registró una leve aceleración en comparación con el mes previo. Las mediciones de las consultoras privadas ubican el dato mensual en torno al 2%.

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El aumento estuvo impulsado principalmente por el rubro de Alimentos y Bebidas, la actualización de precios regulados y el recambio de temporada en la indumentaria. El registro oficial se compara de forma directa con el número del mes de agosto, cuando la inflación se posicionó en el 1,7%. Aquella cifra representó el número más bajo de todo el año.

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Las proyecciones del Banco Central y los analistas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticipó la cifra del noveno mes del año. Los analistas consultados calcularon que el costo de vida se ubicó en el 1,9% mensual. Ese pronóstico implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta efectuada el mes anterior.

La tendencia marca una pequeña interrupción en el proceso de desaceleración. Al mismo tiempo, los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico del mercado coincidieron con el diagnóstico general. El grupo denominado Top 10 estimó un avance del costo de vida del 1,9% para septiembre.

El anticipo de la Ciudad de Buenos Aires y los rubros que más subieron

Como ocurre de forma habitual, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires sirvió como anticipo de la tendencia que se reflejará a nivel nacional. La medición porteña en CABA marcó un aumento del 1,8% durante el mes pasado. El dato de la capital federal mostró un incremento en comparación con el registro de agosto, cuando había tocado el 1,7%. El aumento estuvo traccionado por tres rubros de peso en la canasta familiar.

Ajuste en educación: el paso de la motosierra deja menos libros en las escuelas

El sector de Educación encabezó las subas en el territorio porteño con un ajuste del 2,9%. Le siguieron los costos en Servicios con un 2,3% y el área de Salud con un 2,2%. La expectativa oficial se concentra en observar el impacto final en los bolsillos. La publicación del INDEC de este martes determinará si el indicador nacional confirma las proyecciones de los privados o si logra mantenerse más cerca del registro previo.

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