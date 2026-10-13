Lluvias en el AMBA y alerta del SMN por fuertes tormentas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por mal tiempo y advirtió sobre jornadas grises en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las precipitaciones intermitentes y las temperaturas por debajo de la media primaveral predominarán a lo largo de la semana.

Durante este martes, las lluvias y lloviznas afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en distintos momentos del día. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. Los vientos del sector este y sudeste soplarán a velocidades de entre 10 y 20 km/h. Este fenómeno acentuará la sensación fresca, especialmente en las localidades del cordón costero del Río de la Plata.

Pronóstico extendido para el AMBA y el bloqueo en el Atlántico

Para la jornada del miércoles, persistirá el mapa húmedo con probabilidad de precipitaciones de mayor intensidad y lloviznas continuas. Los termómetros marcarán registros de entre 13°C y 18°C en el AMBA. Especialistas de Meteored anticipan chaparrones aislados con acumulación de agua de hasta 5 milímetros. A pesar de la persistencia del agua, no se prevén fenómenos meteorológicos de riesgo generalizado para la zona capitalina.

El jueves comenzará con una tregua transitoria durante la mañana y aperturas parciales del cielo. Sin embargo, la inestabilidad se reinstalará por la tarde con nuevos chaparrones y marcas de 18°C de máxima. El bloqueo en la circulación atmosférica regional explica la presencia de nubosidad constante. Un centro de altas presiones estacionado sobre el océano Atlántico frena el paso de los frentes secos e impulsa aire húmedo.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Buenos Aires

Hacia el viernes 16 de octubre, el cielo continuará mayormente cubierto en la región metropolitana. Las temperaturas se mantendrán acotadas entre 12°C de mínima y 18°C de máxima, con chances de lloviznas aisladas.

Para el fin de semana se aguarda un panorama de mayor estabilidad meteorológica. El sábado 17 y el domingo 18 mostrarán abundante cobertura nubosa, pero con muy baja probabilidad de caída de agua. Las marcas mínimas descenderán a valores de entre 9°C y 12°C, mientras que las máximas arañarán los 16°C. La rotación del viento hacia el sector sur sostendrá el ambiente fresco en toda la provincia.

Alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas en el país

El mapa de contingencias del SMN mantiene alertas de nivel amarillo y naranja en varias provincias durante este martes 13. Se prevén tormentas severas, lluvia copiosa y fuertes ráfagas. En la provincia de Mendoza rige una alerta naranja por precipitaciones persistentes e intensas. Los valores acumulados rondarán entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para el territorio de San Luis y la provincia de Misiones está activa una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes. Se esperan ráfagas superiores a los 60 km/h, actividad eléctrica y precipitaciones de hasta 50 milímetros. En sectores de La Pampa y Neuquén rige un aviso por lluvias continuas con acumulados importantes. Por último, en zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja se registrarán vientos del oeste con ráfagas letales de más de 100 km/h.