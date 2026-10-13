Karina Milei encabeza la mesa política para blindar el DNU y negociar “un popurrí”

A pocas horas de que Javier Milei despegue rumbo a Estados Unidos, el oficialismo activa su trinchera política en Buenos Aires. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes una reunión clave de la mesa política en Balcarce 50.

El objetivo central del encuentro es contener la embestida de la oposición en el Congreso y acelerar la negociación con las provincias. La cita fue programada a las 13 en las oficinas del ex Ministerio del Interior. En la mesa de debate se sientan los principales alfiles del Gobierno para trazar la estrategia legislativa inmediata. La prioridad absoluta es blindar los decretos del Poder Ejecutivo y mantener la gobernabilidad.

Los nombres de la mesa chica y el viaje de Milei

La cumbre cuenta con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participan la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial Santiago Caputo. La nómina de asistentes la completan el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. La armada libertaria busca alinear el discurso sin fisuras.

El gran ausente en Balcarce 50 es el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda inicia su agenda de trabajo en Tailandia en el marco de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial. Por su parte, Javier Milei parte a las 23 rumbo a Washington. El Presidente mantendrá reuniones con empresarios, disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará en un acto contra el antisemitismo.

La estrategia de Karina Milei y la rosca con gobernadores

A diferencia de otros viajes internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano en la comitiva oficial. La funcionaria prefirió quedarse en el país para comandar personalmente la rosca política y sostener la gestión diaria. Desde la Jefatura de Gabinete preparan nuevas reuniones con los mandatarios provinciales. El propósito es destrabar el debate por el Presupuesto y la reforma electoral que el Ejecutivo pretende votar en el Senado a fines de octubre.

Para avanzar en ese armado, Diego Santilli mantuvo encuentros la semana pasada con Osvaldo Jaldo de Tucumán y Juan Pablo Valdés de Corrientes. También viajó a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de litio. En esa gira compartieron escenario con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Un día antes, los mismos funcionarios mostraron sintonía con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el traspaso de la cárcel de Devoto.

Cumbre fiscal y la batalla decisiva por el DNU en Diputados

El Gobierno busca aprovechar la visita de varios gobernadores a la Capital Federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal. Se espera la presencia de Carlos Sadir de Jujuy, Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. A la lista de presentes se suman Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Leandro Zdero de Chaco y el propio Jorge Macri. El oficialismo busca transformar los gestos de la gira por París en votos concretos.

La urgencia principal pasa por neutralizar la sesión convocada para este jueves en la Cámara de Diputados. La oposición intenta voltear el DNU 70/23, declarar la emergencia en discapacidad y votar la ley de Endeudamiento Familiar. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre venta de tierras a extranjeros, la Casa Rosada busca convencer a los bloques aliados de no dar quórum. Como contraofensiva, convocaron a una sesión propia para el 21 de octubre y avanzan con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.