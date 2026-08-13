Solano denunció a Mercado Pago por tasas de hasta 1.375% y reveló otra presunta irregularidad: “Es usura”

La polémica por los créditos que ofrece Mercado Pago sumó nuevas acusaciones. Gabriel Solano aseguró en diálogo con Rolando Graña por Radio Del Plata AM 1030 que presentó una denuncia penal contra la fintech vinculada a Marcos Galperin por las tasas que aplica en algunos préstamos y sostuvo que el Costo Financiero Total (CFT) puede alcanzar el 1.375% anual.

El dirigente político calificó el mecanismo como “usura” y afirmó que afecta principalmente a personas con dificultades para acceder al sistema bancario tradicional. Durante la entrevista, además, cuestionó los beneficios fiscales que recibe el grupo y planteó una presunta irregularidad vinculada con el domicilio declarado en el Distrito Tecnológico porteño.

Las acusaciones forman parte de la presentación y de las declaraciones realizadas por Solano. La existencia de un delito o de irregularidades fiscales deberá determinarla la Justicia y, en cada caso, los organismos competentes.

Gabriel Solano denunció a Mercado Pago por presunta usura

El principal cuestionamiento apunta al costo que pueden alcanzar los préstamos ofrecidos a través de Mercado Pago.

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Durante la entrevista, Solano sostuvo que los costos financieros se ubican en un rango que puede ir desde el 125% hasta el 1.375% anual, según el perfil crediticio del usuario.

“Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”, había señalado el dirigente al presentar la denuncia.

Solano explicó en Radio Del Plata que llevó el caso a la Justicia y fundamentó su presentación en las disposiciones del Código Penal vinculadas con el delito de usura y en antecedentes jurisprudenciales.

Según su planteo, cobrar tasas entre ocho y diez veces superiores a determinadas referencias podría configurar ese delito. Esa interpretación deberá ahora someterse al análisis judicial.

La comparación de Mercado Pago entre Argentina y Brasil

Otro de los puntos que Solano utilizó para cuestionar los costos financieros fue la comparación internacional.

Según afirmó durante la entrevista, Mercado Pago cobra en Brasil una tasa efectiva anual cercana al 63%, muy por debajo de los máximos que denunció para los créditos otorgados en Argentina.

La comparación ocupó un lugar central en sus cuestionamientos hacia la compañía.

El dirigente sostuvo que el negocio financiero creció en un escenario en el que una parte de la población necesita recurrir a mecanismos alternativos de crédito ante las dificultades para acceder a préstamos bancarios.

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El dato sobre millones de argentinos en mora

Durante el programa también se planteó otro dato relacionado con el endeudamiento de las familias.

Según se señaló al aire, entre 5 y 6 millones de personas tendrían deudas con una mora superior a 45 días, con una incidencia relevante de los compromisos asumidos a través de billeteras virtuales.

El material aportado de la entrevista no incluye el informe primario del que surge esa estimación, por lo que corresponde presentarla como un dato mencionado durante el programa y no como una estadística oficial corroborada de manera independiente por Radio Del Plata.

El fenómeno del endeudamiento constituye precisamente uno de los argumentos centrales de Solano: el dirigente sostiene que las personas con menores posibilidades de acceder al crédito tradicional terminan enfrentando costos financieros considerablemente más altos.

Solano también apuntó contra los beneficios fiscales

La entrevista con Graña incorporó además una discusión que excede las tasas de los préstamos.

Solano cuestionó que el grupo empresario acceda a beneficios fiscales vinculados con regímenes de promoción, mientras desarrolla un negocio financiero que, según su denuncia, aplica costos extremadamente elevados a determinados usuarios.

Durante el programa se mencionó una cifra superior a $63.000 millones durante el primer semestre vinculada con beneficios estatales obtenidos a través del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento y sus antecedentes.

En este punto resulta necesario diferenciar beneficios e incentivos fiscales de subsidios directos. El material proporcionado no contiene la documentación oficial necesaria para determinar qué proporción de esa cifra corresponde a cada concepto.

La nueva acusación de Solano sobre el domicilio de la empresa

El dirigente incorporó otro cuestionamiento durante su participación en Radio Del Plata.

Según Solano, Mercado Pago tiene declarado un domicilio sobre la avenida Caseros, en Parque Patricios, dentro del área correspondiente al Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente sostuvo que las oficinas reales funcionarían en Saavedra y vinculó la radicación en Parque Patricios con los beneficios impositivos disponibles para las compañías instaladas en el Distrito Tecnológico.

A partir de esa situación, planteó la posible existencia de una irregularidad vinculada con las exenciones de Ingresos Brutos.

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Sin embargo, el material disponible no aporta documentación registral, fiscal o administrativa que permita establecer que el domicilio sea falso o que la empresa haya obtenido beneficios de manera indebida.

Se trata, por lo tanto, de una acusación formulada por Solano que deberá comprobarse ante los organismos correspondientes.

Solano apuntó contra Mercado Pago y Marcos Galperin

El dirigente concentró sus cuestionamientos en el modelo de financiamiento de Mercado Pago y también apuntó políticamente contra Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

Para Solano, existe una contradicción entre los incentivos fiscales que recibe el grupo y las tasas que, según denunció, enfrentan algunos de sus usuarios.

La presentación judicial abre ahora una instancia en la que deberán analizarse las condiciones de los créditos, las tasas aplicadas y los argumentos jurídicos planteados por el denunciante.

Al mismo tiempo, las declaraciones realizadas en Radio Del Plata sumaron otro frente: los cuestionamientos sobre los beneficios fiscales y la radicación de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, las acusaciones de usura y de irregularidades fiscales no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.