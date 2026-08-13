Femicidio en Villa Devoto: mató a puñaladas a su esposa, escapó e intentó suicidarse

Un nuevo femicidio conmociona a la Ciudad de Buenos Aires y vuelve a poner en primer plano la violencia de género, apenas un día después de que Radio Del Plata anticipara los datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” sobre los femicidios registrados en la Argentina durante 2025. Un hombre de 56 años quedó acusado de matar a puñaladas a su esposa, de 40, durante la madrugada de este jueves en Villa Devoto. Tras el ataque, huyó de la vivienda y la Policía lo encontró a unos 200 metros con una herida de arma blanca en el cuello. Los investigadores creen que intentó suicidarse.

El acusado permanece internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield, bajo custodia policial. La Justicia investiga ahora las circunstancias del crimen y, hasta el momento, no trascendió si existían denuncias previas por violencia de género.

Femicidio en Villa Devoto: el hijo de la pareja llamó al 911

El hecho ocurrió en una vivienda de Pedro Morán al 5200, cerca del cruce con Alta Gracia.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, alrededor de las 6.50 ingresó un llamado al 911. Un joven de 21 años alertó a la Policía de la Ciudad de que su padre había matado a su madre y había escapado.

El joven dormía cuando ocurrió el ataque. Según la reconstrucción inicial, su hermana de ocho años lo despertó y le avisó lo que había ocurrido.

Personal policial y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron hasta la vivienda. Los profesionales encontraron a la mujer sin vida.

Alberto Crescenti, titular del SAME, señaló que los médicos “no pudieron hacer nada”. Según los primeros reportes, la víctima presentaba al menos una herida de arma blanca en el cuello.

Encontraron al acusado herido a 200 metros de la casa

Tras el crimen, los efectivos iniciaron la búsqueda del marido de la víctima.

Recomendado para ti El beso de Pérez y Caillava en el juicio por Loan: el reencuentro de los principales acusados

La Policía lo encontró a unos 200 metros de la vivienda, también con heridas de arma blanca en el cuello.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que el hombre atacó a su esposa, escapó y posteriormente intentó quitarse la vida. Esta secuencia forma parte de la investigación y deberá confirmarla la Justicia.

Una ambulancia trasladó al sospechoso hasta el Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado y bajo custodia policial.

Qué investiga la Justicia sobre el femicidio de Villa Devoto

El caso quedó en manos del Juzgado N°62, a cargo del juez Diego Bonano, con intervención de la Secretaría N°79, encabezada por Juan Pablo Petrecca.

Los investigadores intentan establecer qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y si existían antecedentes de violencia dentro de la pareja.

Hasta el momento no se informó la existencia de denuncias previas por violencia de género.

La víctima tenía 40 años y el acusado, 56. La pareja tenía al menos dos hijos: el joven de 21 años que llamó al 911 y la niña de ocho que lo despertó tras el ataque.

El crimen ocurre en medio de cifras alarmantes sobre femicidios

El caso de Villa Devoto ocurre mientras las estadísticas vuelven a mostrar el peso que tiene la violencia ejercida dentro de los vínculos íntimos.

Recomendado para ti Cayó en Quilmes un prófugo por intento de homicidio que se ocultaba en una clínica

Radio Del Plata anticipó este miércoles los resultados del informe del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” sobre los perfiles de femicidas, travesticidas y transfemicidas en la Argentina durante 2025.

Según ese relevamiento, 226 varones se convirtieron en femicidas durante 2025, en casos que comprenden 221 femicidios y cinco travesticidios/transfemicidios.

Uno de los datos centrales muestra que el 66,8% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de las víctimas: en 90 casos era la pareja y en otros 61, la expareja.

El informe también advierte sobre el lugar donde ocurrieron los crímenes. El 60,6% se produjo en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

Recomendado para ti Encontraron enterrado en un médano al ex policía Alfredo Carbano: hay dos detenidos por el crimen

Además, el Observatorio detectó antecedentes de celos y conductas posesivas en el 39,3% de los hechos, mientras que una separación o la intención de terminar la relación apareció como detonante en el 25,2% de los casos.

El femicidio de Villa Devoto se encuentra todavía bajo investigación y no corresponde trasladar automáticamente esas características estadísticas al caso particular hasta que la Justicia determine el contexto y los antecedentes del crimen.