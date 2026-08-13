El presidente de IDEA advirtió sobre un cambio de rumbo: “Lo único que logramos fue un crecimiento de la pobreza”

El empresariado argentino mantiene expectativas sobre el futuro de la economía, aunque todavía observa riesgos que condicionan la confianza. Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), reveló a Nuria Am en Radio Del Plata que el 80% de los empresarios relevados por la entidad espera que la economía mejore durante los próximos 12 meses.

Mignone también destacó el proceso de estabilización y consideró que logró instalarse un consenso alrededor de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a modificar drásticamente su orientación económica.

“Cada vez que la Argentina cambió su rumbo de una banquina hacia la otra, lo único que logramos fue un crecimiento en la pobreza o un decaimiento de los índices sociales”, sostuvo.

Qué espera el 80% de los empresarios para la economía argentina

Uno de los datos centrales que dejó Mignone durante la entrevista en Radio Del Plata surgió de la última encuesta de expectativas empresarias de IDEA.

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Según explicó el titular de la entidad, las compañías mantienen una visión favorable sobre lo que puede ocurrir durante el próximo año.

“En la última encuesta de expectativas de empresarios que hacemos en IDEA, la mirada sobre los próximos 12 meses sigue siendo positiva, moderadamente positiva. El 80% de los encuestados ve que el desempeño de la economía argentina va a estar mejor en los próximos 12 meses”, afirmó.

El dato refleja las respuestas de los participantes de la encuesta de IDEA y, por lo tanto, expresa expectativas empresarias y no una proyección económica oficial.

Mignone eligió incluso una definición cautelosa: habló de una perspectiva “moderadamente positiva”.

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Santiago Mignone: “La estabilidad está siendo un activo social”

El presidente de IDEA también puso el foco sobre la estabilización de la economía y sostuvo que existe un consenso creciente alrededor de ese objetivo.

“La estabilización empieza a consolidarse. Hoy tenés pocos actores, inclusive dentro de la oposición, que discutan mucho el tema de la estabilidad”, señaló.

Luego utilizó una definición que sintetizó su diagnóstico: “La estabilidad está siendo un activo social que ojalá perdure”.

Para Mignone, ese escenario resulta relevante no solo para las empresas, sino también para construir previsibilidad hacia el futuro.

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La advertencia de IDEA por un eventual cambio de rumbo

Pese a las expectativas favorables que reflejó la encuesta, el empresario marcó uno de los principales riesgos que observa el sector privado.

Mignone recordó los constantes cambios que atravesó la política económica argentina y cuestionó los movimientos extremos entre diferentes modelos.

“Cada vez que la Argentina cambió su rumbo de una banquina hacia la otra, lo único que logramos fue un crecimiento en la pobreza o un decaimiento de los índices sociales”, afirmó.

En ese contexto, señaló cuáles son los lineamientos del actual Gobierno que observa IDEA.

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“Nos preocuparía si se observa un cambio en el rumbo principal de este Gobierno, que habla del equilibrio fiscal, la apertura comercial y la búsqueda de mayor competitividad”, explicó.

Se trata de la posición expresada por el presidente de IDEA durante la entrevista y no de una evaluación independiente sobre los resultados de esas políticas.

Qué dijo Mignone sobre el riesgo país

El presidente de IDEA también analizó por qué, desde su perspectiva, la Argentina todavía enfrenta dificultades para recuperar plenamente la confianza internacional.

En ese punto puso el foco sobre el historial económico y financiero del país.

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“El pasado de Argentina, ya sea como incumplidor o como volátil en términos de cambios de rumbo, lo ves en el riesgo país”, sostuvo.

Según Mignone, ese antecedente todavía pesa sobre las expectativas de los mercados incluso frente al escenario macroeconómico que observa actualmente.

El empresario consideró que el riesgo país refleja, al menos en parte, la desconfianza acumulada después de años de incumplimientos y modificaciones en las políticas económicas.

La mirada de los empresarios sobre los próximos 12 meses

La entrevista dejó así dos caras de un mismo diagnóstico.

Por un lado, IDEA registra expectativas mayoritariamente positivas entre los empresarios consultados, con un 80% que espera una mejora del desempeño económico durante los próximos 12 meses.

Por otro, Mignone advierte que la Argentina todavía necesita construir confianza y evitar cambios bruscos que vuelvan a modificar las reglas económicas.

Para el presidente de IDEA, la continuidad de la estabilidad aparece como uno de los elementos centrales para sostener esas expectativas.

“La estabilidad está siendo un activo social que ojalá perdure”, resumió Mignone en Radio Del Plata.