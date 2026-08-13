Inflación de julio: a qué hora publica el dato el INDEC y cuánto esperan las consultoras

El Gobierno conocerá este jueves uno de los datos económicos más esperados del mes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará a las 16 la inflación de julio y las principales consultoras privadas anticipan un resultado cercano al 2%, con estimaciones que se mueven entre 1,9% y 2,1%.

El número resultará clave para determinar si el proceso de desaceleración de los precios logró sostenerse. En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un aumento mensual del 1,9%.

Por lo tanto, un IPC de julio superior a ese porcentaje marcaría una aceleración mensual, mientras que un resultado de 1,9% implicaría estabilidad respecto del mes anterior.

Las vacaciones de invierno aparecen entre los principales factores que presionaron los precios durante julio, especialmente en los rubros vinculados con Recreación y cultura y turismo.

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Inflación de julio: cuánto esperan las consultoras

Las proyecciones privadas muestran diferencias pequeñas.

C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go ubicaron sus estimaciones entre 2% y 2,1%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central también proyectó un 2% para julio.

De confirmarse las previsiones que superan el 1,9%, el IPC mostraría una aceleración frente a junio.

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El REM anticipó además una inflación del 1,8% para agosto y el mismo porcentaje para septiembre, según el material disponible.

Qué rubros presionaron sobre la inflación de julio

C&T detectó una mayor incidencia de los componentes estacionales durante el séptimo mes del año.

Las vacaciones de invierno impulsaron los precios relacionados con el turismo, mientras que los pasajes aéreos también mostraron una mayor dinámica.

En Alimentos y bebidas, en cambio, la consultora calculó una suba del 1,6%, por debajo del promedio general que estimó para julio y del registro del mes anterior. La baja en el precio de las frutas contribuyó a ese comportamiento.

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En Vivienda, C&T observó una moderación en gas, agua y expensas, junto con una mayor dinámica de la electricidad.

En Salud, medicamentos y prepagas registraron aumentos más moderados, mientras que indumentaria mostró una caída asociada al comienzo de las liquidaciones, de acuerdo con el relevamiento citado.

El antecedente de CABA: la inflación llegó al 2,9%

Antes del dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires difundió un indicador que encendió las expectativas.

El IPC porteño aumentó 2,9% durante julio, 1,1 puntos porcentuales por encima del registro de junio. La inflación interanual alcanzó así el 33,2%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses llegó al 19,4%.

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Entre las divisiones que más incidieron aparecieron Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura.

En conjunto, esos rubros aportaron 2,11 puntos porcentuales al índice general porteño.

Restaurantes y hoteles encabezó las subas con un 5,3%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,7%.

Por qué el 2,9% de CABA no anticipa necesariamente el dato del INDEC

El resultado porteño sirve como referencia sobre la evolución de los precios, pero no puede trasladarse directamente al IPC nacional.

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Las mediciones utilizan canastas con ponderaciones diferentes. Según el material aportado, el índice porteño asigna un mayor peso relativo a los servicios, mientras que la medición nacional presenta otra composición.

Por esa razón, el 2,9% registrado en la Ciudad no significa que el INDEC vaya a informar este jueves un número similar.

Las estimaciones privadas para el IPC nacional permanecen alrededor del 2%.

Qué pasa si la inflación supera el 1,9%

El dato tendrá especial relevancia para el programa económico del Gobierno.

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Después de alcanzar un 3,4% mensual en marzo, la inflación había iniciado una secuencia de desaceleración que llevó el indicador hasta el 1,9% de junio.

Si el IPC de julio supera esa cifra, la racha de desaceleración mensual quedará interrumpida.

El desafío posterior será determinar si se trata de un movimiento puntual provocado principalmente por factores estacionales o si los precios encuentran dificultades para alejarse de la zona del 2% mensual.

La respuesta oficial llegará este jueves a las 16, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio.