La dinámica del mercado financiero local completó el primer semestre del año con un fuerte reacomodamiento en las principales variables cambiarias. El dólar oficial minorista en las pantallas del Banco Nación cerró este martes 30 de junio a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. Por lo tanto, de sostenerse los valores de la última rueda, la divisa estadounidense concretó un avance acumulado del 5% a lo largo de junio. Esta variación se ubicó muy por encima de la inflación estimada para el período, la cual los analistas privados proyectan por debajo de la barrera del 2%.

Este salto en las cotizaciones interrumpió de manera abrupta la racha del carry trade, la estrategia de tasas en pesos que venía siendo la más lucrativa del circuito financiero. Asimismo, los operadores bursátiles señalaron que “la presión sobre la divisa respondió de forma directa al cobro del medio aguinaldo y a una mayor demanda estacional de cobertura“. Por otra parte, la conducción del Banco Central incrementó su participación en el mercado de futuros para contener las expectativas de devaluación, en un contexto de menor ritmo de compras de reservas por la baja liquidación de la cosecha.

Dólar blue y cotizaciones financieras

Gráfico de la cotización del Dolar oficial

Dólar Informal: cerró la jornada operando a $1.490 para la compra y $1.520 para la venta en las cuevas.

cerró la jornada operando a para la compra y para la venta en las cuevas. Dólar MEP y CCL: el dólar MEP cotizó en torno a los $1.509,87 , mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) se ubicó en los $1.546,75 .

el cotizó en torno a los , mientras que el se ubicó en los . Dólar Tarjeta: se mantuvo firme en $1.943,50.

El Tesoro aseguró los fondos para los vencimientos de deuda de julio

En paralelo a la tensión en las pizarras cambiarias, la Secretaría de Finanzas logró cerrar con éxito una operación clave para llevar alivio al Palacio de Hacienda. A través de la segunda vuelta del Bonar 2028, el Gobierno consiguió captar los últimos USD 100 millones que necesitaba para completar el cupo total de USD 2.000 millones previstos para este título. La licitación privada convalidó una tasa nominal anual del 7,56% y recibió ofertas que superaron ampliamente el monto buscado por las autoridades.

Finalmente, el ingreso de estas divisas le garantiza al equipo económico los recursos necesarios para afrontar el pago de USD 4.200 millones a los bonistas privados el próximo 9 de julio. Con este resultado, el Palacio de Hacienda evitará tener que activar las garantías de organismos internacionales por USD 2.550 millones, preservando ese colchón financiero para las obligaciones del 2027. A nivel local, el Tesoro completó la jugada logrando un canje de deuda en pesos con un nivel de adhesión del 81%, lo que alivió los vencimientos del circuito doméstico para la segunda parte del año.