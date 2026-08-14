“Una tóxica historia de amor”. Ese es el título que eligió Netflix para reconstruir uno de los casos de manipulación judicial más escandalosos de los últimos años en Estados Unidos. Era el año 2016 y Michelle Hadley, una ciudadana de California, pasó a vivir una verdadera pesadilla. Apenas unos meses después de su separación, la joven fue arrestada y terminó pasando 88 días tras las rejas, acusada de un violento plan de acoso que, como se descubriría más tarde, jamás cometió.

Michelle Hadley en el documental de Netflix

Hadley tenía 30 años y era la expareja del entonces alguacil federal Ian Diaz, aunque los verdaderos investigadores siempre se encargaron de remarcar la asociación delictiva que unió a este exagente con su nueva esposa para arruinarle la vida. Según la exhaustiva reconstrucción del documental de Netflix, el fatal desenlace judicial tuvo su génesis en un conflicto previo originado en un contexto de disputa económica. Tiempo atrás, tras la ruptura en agosto de 2015, Diaz buscaba presionar a su ex para que cediera su parte de un departamento que habían comprado juntos. Sin embargo, en medio de la contienda, entró en escena Angela, la nueva pareja del oficial. Ambos la acusaron de orquestar siniestras amenazas, un rencor y una farsa que quedaron latentes hasta que la trampa policial se cerró sobre la víctima.

La secuencia del engaño: pruebas falsas, ciberacoso y prisión

el nuevo documental de Netflix

Eran los primeros meses de 2016 cuando el plan de Ian Diaz y Angela tomó forma definitiva. Al notar la resistencia de Michelle a ceder el inmueble, la pareja la encaró desde las sombras para saldar cuentas por aquella disputa inmobiliaria. La tensión escaló rápidamente cuando fabricaron correos electrónicos, cuentas apócrifas y evidencias adulteradas. Lejos de intimidarse por su rol como alguacil adjunto de los Estados Unidos, Diaz redobló la apuesta y utilizó sus conocimientos del sistema para incriminarla.

El primer golpe fue ejecutado de manera implacable, directo a la libertad de Michelle Hadley, quien fue arrestada y se desplomó anímicamente en el acto. No conforme con ello, y según comprobaron las pericias informáticas posteriores, la pareja remató a la víctima sosteniendo la farsa, lo que obligó a Hadley a pasar casi tres meses encerrada en una celda. Ante la mirada perpleja de los detectives que finalmente destaparon la verdad, se descubrió que las amenazas jamás existieron de parte de Michelle. Angela y el policía armaron todo el escenario y escaparon impunes durante meses, creyendo que el oscuro secreto quedaría sepultado para siempre.

El dolor de una inocente y un juicio largamente esperado

Michelle Hadley

Para Michelle Hadley, el calvario comenzó cuando el sonido de los barrotes resonó en plena madrugada de su detención. Tras perder 88 días de su vida, se topó con la escena más macabra: el sistema judicial había fallado estrepitosamente. A partir de esa pesadilla, su vida quedó marcada por el trauma, a tal punto de transformar ese dolor en su actual trabajo como defensora de sobrevivientes de violencia doméstica. “Será un funcionario federal, pero como persona me arruinó la vida”, parece ser el mensaje implícito de su testimonio en el true crime, donde los victimarios se negaron rotundamente a participar.

“A Toxic Love Story” en Netflix

Tras años de impunidad, el tribunal federal estadounidense puso finalmente en marcha las condenas. Angela se declaró culpable en octubre de 2017 de diez delitos graves (entre ellos secuestro, detención ilegal y fraude), y recibió cinco años de prisión. Por su parte, Ian Diaz fue arrestado en mayo de 2021 y juzgado en 2023. De ser hallado culpable por el delito de conspiración para cometer ciberacoso y perjurio, el exagente terminó enfrentando una condena de 10 años y un mes en el Centro Penitenciario Federal de Fort Worth, Texas, con liberación prevista recién para enero de 2031.