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Espectáculos | agosto 8, 2026

Netflix confirmó que “Outer Banks 5” es la temporada final: estrena el 20 de agosto

La plataforma lanzó el tráiler de los 10 episodios que le pondrán fin a la serie, con el regreso completo del elenco de…
Natalia Penta
Por Natalia Penta
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Netflix confirmó que la quinta temporada de «Outer Banks» será la última de la serie y que sus 10 episodios finales se estrenarán el 20 de agosto. La noticia llegó este miércoles 29 de julio junto con el lanzamiento del tráiler de la despedida, que retoma los acontecimientos ocurridos al cierre de la cuarta entrega.

Outer Banks 5 Netflix: Final de la Historia de los Pogues - Netflixmania.lat

La ficción se mantuvo entre las series más vistas de la plataforma desde su estreno, y esta nueva tanda de capítulos pone punto final a una de las producciones más longevas y exitosas de Netflix en los últimos años.

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De qué tratará el cierre de la serie: con spoilers

El avance confirmó que la historia girará en torno a la búsqueda de justicia por la muerte de JJ Maybank, uno de los personajes centrales de la trama.

John B, Sarah, Kiara, Pope y Cleo se reorganizan para enfrentar a Chandler Groff, Dalia y los Corsarios, los antagonistas que pondrán a prueba al grupo en este cierre definitivo.

Netflix reveló el primer tráiler de la última temporada de "Outer Banks": ¿Cuándo se estrenará? | Exitoina

La tanda final mostrará cómo los protagonistas se reagrupan tras el golpe que significó esa pérdida. Las imágenes del tráiler anticipan un desenlace cargado de acción y ajustes de cuentas en la costa de Carolina del Norte.

Quiénes crearon la serie y por qué se volvió un fenómeno

«Outer Banks» fue creada por Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke, y logró consolidarse como un fenómeno global dentro del catálogo de Netflix.

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A lo largo de sus temporadas, combinó aventura, drama juvenil y misterio con una ambientación costera que le valió una base de seguidores fiel. Desde su debut, la producción no bajó del podio de contenidos más vistos de la plataforma.

El elenco que regresa para el final

Para esta última entrega, el elenco principal vuelve intacto:

  • Chase Stokes como John B
  • Madelyn Cline como Sarah Cameron
  • Madison Bailey como Kiara
  • Jonathan Daviss como Pope
  • Carlacia Grant como Cleo

El equipo que acompañó a la serie desde el inicio estará presente en el desenlace, en lo que Netflix presenta como la última oportunidad para los fans de ver a los Pogues resolver los conflictos pendientes.

Con el estreno pautado para el 20 de agosto, la plataforma se prepara para cerrar una de sus ficciones juveniles más exitosas de los últimos años.

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