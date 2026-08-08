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Deportes | agosto 8, 2026

La AFA tomó una decisión por la muerte de Jorge Messi: qué pasará en todos los partidos del fútbol argentino

La AFA anunció qué medidas regirán en los partidos del fútbol argentino tras la muerte de Jorge Messi: habrá un minuto…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este sábado una serie de medidas para homenajear a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien murió a los 68 años mientras permanecía internado en un sanatorio de Rosario.

La decisión tendrá impacto en todos los partidos que se disputen en las diferentes categorías del fútbol argentino, incluida la fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento y acompañó al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia.

Minuto de silencio y brazaletes negros por la muerte de Jorge Messi

La principal medida dispuesta por la AFA será la realización de un minuto de silencio antes del comienzo de cada partido del fútbol argentino.

“En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino”, informó la entidad.

El homenaje no terminará allí. La AFA estableció también la utilización de brazaletes negros por parte de árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos durante los encuentros.

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De esta manera, el recuerdo de Jorge Messi estará presente en todas las canchas del país durante una jornada atravesada por la conmoción que provocó su muerte.

Las banderas de la AFA estarán a media asta hasta el viernes 14

La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia dispuso además una tercera medida como señal de duelo.

“Las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo”, precisó el comunicado.

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La institución cerró su mensaje con palabras dirigidas especialmente a Lionel y al resto de la familia Messi.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, expresó.

El fútbol argentino despidió a Jorge Messi

La noticia provocó numerosas reacciones apenas se conoció durante la mañana de este sábado. Newell’s, Rosario Central, River, Barracas Central y Defensa y Justicia estuvieron entre los clubes que publicaron mensajes de condolencias.

Las instituciones expresaron su acompañamiento a Lionel y a su familia ante la muerte de quien durante décadas fue padre, representante y una de las personas más influyentes en la carrera del capitán argentino.

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Jorge Messi tenía 68 años y se encontraba internado en Rosario. Su estado de salud había generado preocupación durante los últimos meses y la familia había confirmado durante el Mundial 2026 que atravesaba un cuadro médico.

Ahora, el fútbol argentino se unirá en su despedida: cada partido comenzará con un minuto de silencio y sus protagonistas llevarán un brazalete negro en señal de duelo.

El Especial de Marcelo Neira
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