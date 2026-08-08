Murió Jorge Messi: el llanto de Lionel en pleno Mundial y la frase que ahora cobra otra dimensión

La muerte de Jorge Messi a los 68 años volvió a poner en primer plano uno de los momentos más emotivos que protagonizó Lionel Messi durante el Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina había roto en llanto después de marcar su primer gol en la competencia y, aunque entonces evitó contar los motivos, reconoció que atravesaba una situación personal muy difícil.

Ocurrió el 16 de junio, durante el triunfo de Argentina por 3-0 frente a Argelia. Messi convirtió tres goles, pero después del primero protagonizó una imagen que sorprendió a todos: se quebró y no pudo contener las lágrimas.

Horas después explicó que detrás de aquella reacción había una preocupación que excedía completamente al fútbol. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, reveló.

Y destacó el acompañamiento que había recibido dentro de la concentración argentina: “Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

El comunicado sobre la salud de Jorge Messi que llegó dos días después

Lionel nunca explicó públicamente en ese momento qué situación personal había provocado semejante emoción. Sin embargo, dos días después de aquel partido comenzaron a circular versiones sobre la salud de Jorge Messi y la propia familia decidió emitir un comunicado.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, informaron el 18 de junio.

Jorge permaneció varios días bajo observación en un centro médico de Buenos Aires y recibió el alta el 26 de junio, cuando regresó a Rosario.

La familia nunca informó públicamente cuál era la enfermedad que atravesaba.

“Pasé unos días difíciles”: la frase de Messi que vuelve a conmover

Conocida este sábado la noticia de la muerte de su padre, aquellas palabras pronunciadas por Messi durante el Mundial adquieren inevitablemente una nueva dimensión.

El futbolista había atravesado la competencia mientras permanecía pendiente de la salud de Jorge, pero decidió preservar públicamente la intimidad familiar.

Después de disputar la final del Mundial contra España, Lionel regresó a la Argentina junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La familia llegó a Rosario el 21 de julio y se trasladó hacia su residencia en Funes.

Messi permaneció allí durante más de una semana y recién el 29 de julio retomó sus compromisos con Inter Miami.

La última aparición de Messi antes de la muerte de su padre

El capitán argentino había vuelto a jugar esta misma semana. El miércoles enfrentó con Inter Miami al Atlético San Luis de México por la Leagues Cup y convirtió dos goles.

Este sábado se conoció que Jorge Messi murió en un sanatorio de Rosario, luego de que su estado de salud se agravara durante los últimos días.

La noticia volvió inevitable aquella imagen del Mundial: Messi llorando después de un gol y admitiendo que detrás de esas lágrimas había algo mucho más importante que el fútbol.

Jorge Messi, mucho más que el padre de Lionel

Jorge fue además representante, consejero y una figura determinante en la carrera de su hijo. Cuando Lionel tenía apenas 13 años, impulsó el viaje a España que permitió que ingresara a las divisiones juveniles del Barcelona y pudiera continuar el tratamiento por su déficit de hormona de crecimiento.

A partir del crecimiento deportivo de Leo, dejó atrás su trabajo como supervisor en la industria siderúrgica y comenzó a encargarse de buena parte de los asuntos profesionales del futbolista.

Durante décadas permaneció junto a él en los momentos decisivos de una carrera que terminó convirtiendo a aquel chico de Rosario en campeón del mundo y una de las mayores figuras de la historia del fútbol.