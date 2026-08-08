Murió Jorge Messi a los 68 años: el padre que dejó todo y cruzó el océano para cambiar la vida de Lionel

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años, luego de luchar durante los últimos meses contra una enfermedad.

La noticia golpeó especialmente al entorno del capitán de la Selección Argentina, que había permanecido pendiente del estado de salud de su padre incluso durante el Mundial 2026. Tras conocerse el fallecimiento, Lionel emprendió viaje rumbo a Rosario para reunirse con su familia y se perderá el partido que Inter Miami debía disputar este sábado ante Monterrey por la Leagues Cup.

Jorge no fue solamente el padre del mejor futbolista argentino de las últimas décadas. Durante buena parte de la carrera de Leo fue su representante, administrador, consejero y principal hombre de confianza, desde aquellos primeros pasos en Rosario hasta su consagración mundial.

La preocupación de Messi durante el Mundial 2026

El delicado estado de salud de Jorge había acompañado a Lionel durante la reciente Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

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Incluso, después de convertir ante Argelia, Messi rompió en llanto y posteriormente explicó en zona mixta que se debía a “una cuestión ajena a lo deportivo”, sin brindar en ese momento mayores detalles.

Días más tarde, la familia difundió un comunicado en el que señaló que Jorge “evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro”.

Una vez terminada la participación de Argentina en el Mundial, donde la Selección quedó a las puertas del bicampeonato, Lionel viajó a Rosario para acompañar a su padre.

Jorge Messi, el hombre detrás de la carrera de Lionel

Nacido el 20 de enero de 1958, Jorge Messi construyó su vida inicialmente muy lejos de los grandes estadios y los contratos millonarios. Trabajó en la empresa metalúrgica Acindar y formó junto a Celia Cuccittini una familia con cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

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En Rosario fue testigo de las primeras gambetas de Leo. Cuando el futuro campeón mundial jugaba en Grandoli, Jorge solía mirar los partidos detrás de uno de los arcos y siguió muy de cerca su crecimiento futbolístico.

Pero uno de los momentos decisivos llegó cuando a Lionel le diagnosticaron una deficiencia de la hormona de crecimiento. El tratamiento implicaba un importante costo para la familia y Jorge comenzó a buscar alternativas para garantizar que su hijo pudiera continuar desarrollándose.

Habló con médicos y dirigentes, buscó respaldo en Newell’s y llevó al chico a probarse a River. Finalmente apareció la oportunidad que cambiaría para siempre la historia.

El viaje a Barcelona que cambió sus vidas

Cuando Lionel tenía apenas 13 años, Jorge tomó una de las decisiones más importantes de la historia familiar: viajar con su hijo a Barcelona.

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Padre e hijo cruzaron el Atlántico sin ninguna certeza sobre lo que ocurriría. Se instalaron en España mientras buena parte de la familia permanecía en Rosario y comenzaron una etapa que terminaría transformando al adolescente argentino en una estrella mundial.

Jorge pasó entonces a desempeñar múltiples funciones. Fue acompañante, representante y sostén de Lionel, además de encargarse progresivamente de las negociaciones y cuestiones económicas que rodeaban su carrera.

Después llegarían La Masía, el debut profesional, los goles, los títulos, los Balones de Oro y una dimensión deportiva y comercial difícil de imaginar cuando habían salido de Rosario.

De Rosario al Mundial: estuvo junto a Messi en los momentos más duros y felices

Jorge también acompañó a su hijo durante el complejo recorrido con la Selección Argentina. Vivió las derrotas de las finales del Mundial de Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016, cuando Messi atravesó algunos de sus momentos más difíciles con la camiseta nacional.

Pero también estuvo presente para la revancha.

Llegaron la Copa América 2021, la Finalissima, el histórico Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024. Cada título representó también la culminación de aquella apuesta familiar iniciada décadas antes.

Jorge fue, además, quien durante años estuvo al frente de buena parte de las negociaciones contractuales de Lionel y tuvo un papel central en distintas decisiones de su carrera, incluida su llegada al Inter Miami en 2023.

El dolor de Lionel Messi y el regreso urgente a Rosario

La muerte se produjo apenas unas semanas después de que Lionel disputara su sexto Mundial con la Selección Argentina.

Ahora, el capitán argentino regresa a la ciudad donde comenzó toda la historia para acompañar a su familia.

Jorge Messi ya no estará detrás de un arco observando a aquel chico al que acompañó desde Grandoli ni en las oficinas negociando su próximo contrato. Su figura, sin embargo, quedó inseparablemente vinculada a la historia de Lionel: fue el padre que apostó por su talento cuando todavía era un niño y cruzó con él el océano sin saber que estaban comenzando el camino hacia una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol.