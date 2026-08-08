Netflix agosto 2026: los 7 estrenos clave, con Ricky Gervais y Robert De Niro

Anuncio
Lunes 10 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ BUENOS AIRES: 5°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CABA: 7°C · Sensación 3°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 62% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA PAMPA: 3°C · Sensación 0°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHACO: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 16 km/h · Hum. 56% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CóRDOBA: 6°C · Sensación 3°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 58% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTA FE: 10°C · Sensación 7°C · Mayormente despejado · Viento 13 km/h · Hum. 65% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ ENTRE RíOS: 9°C · Sensación 5°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 61% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MENDOZA: 4°C · Sensación -1°C · Llovizna leve · Viento 14 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SAN JUAN: 6°C · Sensación 3°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 50% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SAN LUIS: 6°C · Sensación -3°C · Parcialmente nublado · Viento 37 km/h · Hum. 50% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA RIOJA: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 32% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CATAMARCA: 11°C · Sensación 7°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 44% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ TUCUMáN: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 1 km/h · Hum. 76% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 51% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SALTA: 7°C · Sensación 5°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 71% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ JUJUY: 7°C · Sensación 5°C · Parcialmente nublado · Viento 3 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CORRIENTES: 12°C · Sensación 9°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 65% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MISIONES: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 19 km/h · Hum. 60% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ FORMOSA: 13°C · Sensación 9°C · Mayormente despejado · Viento 18 km/h · Hum. 58% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ NEUQUéN: 3°C · Sensación -2°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ RíO NEGRO: 5°C · Sensación 1°C · Mayormente despejado · Viento 17 km/h · Hum. 78% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHUBUT: 2°C · Sensación -3°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 75% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SANTA CRUZ: 3°C · Sensación -4°C · Cubierto · Viento 26 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 4°C · Sensación -0°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 88%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Espectáculos | agosto 8, 2026

Netflix agosto 2026: los 7 estrenos clave, con Ricky Gervais y Robert De Niro

Desde el final de "Cien años de soledad" y "Outer Banks" hasta el regreso de Ricky Gervais con una serie animada y el…
Natalia Penta
Por Natalia Penta
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

Con julio llegando a su fin, Netflix presenta su tanda de estrenos para agosto de 2026, con 7 títulos que combinan finales de series aclamadas, comedia, documental y grandes nombres del cine. La selección incluye desde el cierre de “Cien años de soledad” hasta el regreso de Ricky Gervais a la animación y una película protagonizada por Robert De Niro.

Cien años de soledad: el final de la adaptación

Cien Anos De Soledad Netflix

La aclamada adaptación de la novela de Gabriel García Márquez llega a su final en Netflix de una forma particular: primero se estrenan 7 episodios y, tres semanas después, llegará el capítulo definitivo, dirigido por Laura Mora. La directora adelantó que “cada episodio de esta segunda parte es como una película”, y que buscaron un cierre “mucho más cinematográfico y emocional” a nivel visual, narrativo y musical. Estreno el 5 de agosto (episodio especial final el 26 de agosto).

Anuncio

Muertos, S.L. cierra su historia

Muertos

La comedia sobre la Funeraria Torregrossa llega a su cuarta y última temporada. La serie se despide luego de haberle dado, según sus seguidores, muchas alegrías a los amantes de la comedia televisiva en sus entregas anteriores. Estreno el 7 de agosto.

Gatos callejeros: el regreso de Ricky Gervais

Gatos

Gervais apuesta esta vez por la animación para adultos con “Gatos callejeros”, una serie centrada en las aventuras y desventuras de un grupo de felinos callejeros. La propuesta combina humor gamberro con reflexiones vitales, en una línea similar a la que ya exploró en la plataforma con “After Life”. Estreno el 7 de agosto.

Un hijo propio, el nuevo documental de Maite Alberdi

Hijo Propio

La cineasta chilena Maite Alberdi, responsable de “El agente topo” y “La memoria infinita”, presenta la historia real de una mujer que se sintió tan presionada que terminó fingiendo estar embarazada. Estreno el 13 de agosto.

Outer Banks se despide en su quinta temporada

Outer Banks

La quinta entrega pondrá fin a las aventuras del grupo de personajes que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La expectativa está puesta en si la historia de John y compañía recibe un cierre a la altura de la saga. Estreno el 20 de agosto.

Anuncio

Susurran tu nombre, con Robert De Niro

S

Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan protagonizan esta adaptación de la novela de Alex North, que promete ser uno de los títulos más populares del catálogo este invierno austral. La trama sigue a un hombre desesperado por encontrar a su hijo desaparecido, que pide ayuda a su padre, un policía retirado. Estreno el 28 de agosto.

Toda la verdad de mis mentiras

Verdad

Netflix continúa apostando por las adaptaciones de Elísabet Benavent, tras “Valeria” y “Un cuento perfecto”. Esta nueva historia sigue a un grupo de amigas que emprenden un viaje en caravana como despedida de soltera, un plan que se complica cuando salen a la luz secretos guardados durante años. Estreno el 28 de agosto.

El Especial de Marcelo Neira
AL AIRE AHORA

El Especial de Marcelo Neira