Netflix agosto 2026: los 7 estrenos clave, con Ricky Gervais y Robert De Niro

Con julio llegando a su fin, Netflix presenta su tanda de estrenos para agosto de 2026, con 7 títulos que combinan finales de series aclamadas, comedia, documental y grandes nombres del cine. La selección incluye desde el cierre de “Cien años de soledad” hasta el regreso de Ricky Gervais a la animación y una película protagonizada por Robert De Niro.

Cien años de soledad: el final de la adaptación

La aclamada adaptación de la novela de Gabriel García Márquez llega a su final en Netflix de una forma particular: primero se estrenan 7 episodios y, tres semanas después, llegará el capítulo definitivo, dirigido por Laura Mora. La directora adelantó que “cada episodio de esta segunda parte es como una película”, y que buscaron un cierre “mucho más cinematográfico y emocional” a nivel visual, narrativo y musical. Estreno el 5 de agosto (episodio especial final el 26 de agosto).

Muertos, S.L. cierra su historia

La comedia sobre la Funeraria Torregrossa llega a su cuarta y última temporada. La serie se despide luego de haberle dado, según sus seguidores, muchas alegrías a los amantes de la comedia televisiva en sus entregas anteriores. Estreno el 7 de agosto.

Gatos callejeros: el regreso de Ricky Gervais

Gervais apuesta esta vez por la animación para adultos con “Gatos callejeros”, una serie centrada en las aventuras y desventuras de un grupo de felinos callejeros. La propuesta combina humor gamberro con reflexiones vitales, en una línea similar a la que ya exploró en la plataforma con “After Life”. Estreno el 7 de agosto.

Un hijo propio, el nuevo documental de Maite Alberdi

La cineasta chilena Maite Alberdi, responsable de “El agente topo” y “La memoria infinita”, presenta la historia real de una mujer que se sintió tan presionada que terminó fingiendo estar embarazada. Estreno el 13 de agosto.

Outer Banks se despide en su quinta temporada

La quinta entrega pondrá fin a las aventuras del grupo de personajes que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La expectativa está puesta en si la historia de John y compañía recibe un cierre a la altura de la saga. Estreno el 20 de agosto.

Susurran tu nombre, con Robert De Niro

Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan protagonizan esta adaptación de la novela de Alex North, que promete ser uno de los títulos más populares del catálogo este invierno austral. La trama sigue a un hombre desesperado por encontrar a su hijo desaparecido, que pide ayuda a su padre, un policía retirado. Estreno el 28 de agosto.

Toda la verdad de mis mentiras

Netflix continúa apostando por las adaptaciones de Elísabet Benavent, tras “Valeria” y “Un cuento perfecto”. Esta nueva historia sigue a un grupo de amigas que emprenden un viaje en caravana como despedida de soltera, un plan que se complica cuando salen a la luz secretos guardados durante años. Estreno el 28 de agosto.