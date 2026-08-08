River visita a Tigre en plena crisis y con una racha que no sufría desde 1911: hora y TV

River visita a Tigre este sábado 8 de agosto desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado en vivo por TNT Sports.

El partido encuentra a los equipos atravesando momentos completamente diferentes. Tigre llega fortalecido, mientras que el Millonario necesita una reacción inmediata luego de una serie de resultados que encendieron todas las alarmas en Núñez.

River llega golpeado y necesita cortar la mala racha

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet viene de perder por la mínima frente a Rosario Central en el Monumental y atraviesa una inédita crisis de resultados.

Según las estadísticas consignadas por ESPN, River acumula cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA, algo que no le ocurría desde 1911. El dato expone la dimensión del momento que atraviesa el equipo y convierte al choque en Victoria en una prueba clave.

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Entre los futbolistas que aparecen como principales referencias están Facundo Colidio, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán.

Además, el Millonario deberá administrar esfuerzos porque inmediatamente después volverá a concentrarse en el plano internacional: el miércoles enfrentará a Santa Fe en Colombia por la Copa Sudamericana.

Tigre llega entonado y quiere volver a golpear a River

El presente de Tigre es muy diferente. El equipo dirigido por Diego Dabove viene de conseguir un contundente triunfo por 3-1 ante Racing en Avellaneda y también igualó sin goles frente al campeón Belgrano en el encuentro pendiente de la segunda fecha.

Ignacio Russo y Gonzalo Martínez aparecen entre las principales figuras del Matador, que también cuenta con jugadores como Jabes Saralegui y Martín Garay.

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Tigre también tendrá rápidamente un compromiso internacional después del partido: recibirá a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

El antecedente que preocupa a River: Tigre lo goleó en el Monumental

El último enfrentamiento entre ambos dejó un recuerdo doloroso para el conjunto de Núñez. Tigre goleó 4-1 a River en el Monumental el pasado 7 de febrero.

Ignacio Russo marcó un doblete, mientras que David Romero y Tiago Serrago completaron la goleada del Matador. Lautaro Rivero convirtió el único tanto del Millonario.

Ahora, River buscará revancha en Victoria y, fundamentalmente, ponerle punto final a una racha de derrotas que profundizó la crisis deportiva.

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Tigre vs. River: a qué hora juegan y cómo verlo en vivo

El encuentro se disputará este sábado 8 de agosto desde las 17 en el Estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

En la Argentina podrá verse en vivo por TNT Sports, mientras que para el resto de Latinoamérica estará disponible a través de Disney+.