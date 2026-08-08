Homeopatía, medicamentos y una fuerte polémica por el colesterol: las definiciones que pueden cambiar tu salud

El doctor David Rosenstein visitó Póker de Damas, por Radio Del Plata AM 1030, donde presentó las ideas centrales de su libro y desarrolló su mirada sobre la homeopatía, sus diferencias con la medicina convencional y los límites que, según explicó, tiene este tipo de práctica.

Durante la entrevista, Rosenstein sostuvo que la homeopatía parte de una concepción integral de cada persona y afirmó que “para la homeopatía todos los seres humanos nacemos con un desequilibrio en nuestra energía vital, que está en la manera de sentir, pensar o actuar, y a cada uno nos corresponde un único medicamento”.

Al referirse a su libro, explicó que utilizó características conocidas de distintas personalidades para realizar sus interpretaciones. “Tomé los datos de común conocimiento: su irritabilidad, su idea de la injusticia, su perfección… y pienso que su remedio constitucional está acá en el libro”, señaló.

David Rosenstein explicó cuáles son, según su mirada, los límites de la homeopatía

Uno de los puntos centrales de la conversación llegó cuando el médico se refirió a aquellas situaciones en las que considera que la homeopatía no constituye una alternativa.

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“La homeopatía no sirve, no funciona en los pacientes quirúrgicos, en los pacientes que tienen algo obstructivo, en las fracturas”, reconoció Rosenstein. Sin embargo, agregó que fuera de esos cuadros la considera “una medicina de elección”.

También se refirió específicamente a las emergencias médicas y sostuvo que, “cuando está en juego la vida del paciente, vos lo tenés que sacar como médico”, para luego afirmar que en esas circunstancias se recurre a la medicina convencional, a la que denominó “alopatía”.

Las declaraciones expresan la postura personal del entrevistado. Ante enfermedades, emergencias o decisiones relacionadas con tratamientos y medicamentos, el diagnóstico y la conducta terapéutica deben quedar en manos de profesionales habilitados y basarse en evidencia médica.

La polémica definición sobre los síntomas

Rosenstein marcó además una fuerte diferencia entre la manera en que interpreta el tratamiento homeopático y determinados abordajes de la medicina convencional. Para explicarlo utilizó como ejemplo los problemas dermatológicos.

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“Para un dermatólogo, cuando le da una crema para la piel y no pica, está curado”, afirmó, y cuestionó ese abordaje al sostener que “ellos curan o tapan de afuera hacia adentro; nosotros trabajamos de adentro hacia afuera”.

En otro tramo profundizó su crítica y aseguró que “la medicación alopática toda es sintomática, no hay ningún remedio que no tape el síntoma”. Como ejemplo, planteó: “Vas a un alergista, un gastroenterólogo, ¿qué te va a dar? Un antiácido y se terminó la música”.

Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por Rosenstein durante la entrevista y no describen el funcionamiento de todos los tratamientos de la medicina basada en evidencia, que incluye terapias preventivas, etiológicas, sintomáticas y destinadas a modificar la evolución de distintas enfermedades.

Rosenstein y sus controvertidas declaraciones sobre el colesterol

Otro de los momentos que generó debate durante Póker de Damas estuvo relacionado con el colesterol y el uso de medicamentos para reducirlo.

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Rosenstein recordó que los valores considerados de referencia cambiaron a lo largo de los años y cuestionó esas modificaciones. “Cuando yo me recibí era de 150 a 250, y lo bajan a 200”, afirmó. Luego sostuvo que “el colesterol mejora la sinapsis cerebral, lubrica las arterias” y planteó que “en la medida que va pasando el tiempo lo bajan para que tome más gente”.

Se trata de afirmaciones médicas controvertidas que no deben interpretarse como una recomendación para suspender tratamientos. Los niveles de colesterol y la indicación de fármacos como las estatinas se evalúan en función del riesgo cardiovascular individual y cualquier modificación de una medicación debe ser consultada con el profesional tratante.

El debate entre homeopatía y medicina convencional

A lo largo de la entrevista en Radio Del Plata AM 1030, Rosenstein defendió una concepción de la homeopatía centrada en las características particulares de cada paciente y cuestionó lo que considera un uso excesivamente orientado a controlar síntomas dentro de la medicina convencional.

Sus declaraciones abrieron así un debate que atraviesa desde hace décadas al campo de la salud. La homeopatía no cuenta con evidencia científica sólida de eficacia superior al placebo para tratar enfermedades, mientras que tratamientos y medicamentos utilizados por la medicina convencional atraviesan diferentes procesos de evaluación sobre eficacia y seguridad.

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La participación de Rosenstein en Póker de Damas dejó, de esta manera, varias definiciones polémicas: desde su concepción de un “medicamento único” para cada persona hasta sus cuestionamientos sobre el colesterol, las estatinas y la forma en que la medicina tradicional aborda diferentes enfermedades.