“Cada vez somos más y hay menos plata”: la dura realidad de los repartidores que trabajan para las apps

David trabaja como repartidor desde hace cuatro meses y asegura a Del Plata que sus ingresos se desplomaron en ese período. La falta de pedidos, la creciente cantidad de trabajadores y el endeudamiento con las propias aplicaciones forman parte de una realidad cada vez más difícil para quienes viven del delivery.

“Cuesta cada vez más”, resume David, un repartidor que desde hace cuatro meses trabaja para aplicaciones de delivery. En ese corto período, asegura, las condiciones de trabajo cambiaron de manera drástica: “Se labura la mitad o menos que hace cuatro meses porque cada vez somos más y hay menos plata, cada vez cuesta más”.

Su relato para Del Plata expone una de las principales dificultades que atraviesan quienes dependen de las plataformas: no alcanza con salir a trabajar durante varias horas para garantizar un ingreso. “Lo único que laburás es días de lluvia, después en la semana cuesta muchísimo”, cuenta. La cantidad de repartidores disponibles y la menor cantidad de pedidos hacen que muchas horas transcurran sin generar ingresos.

De $50.000 en un buen día a jornadas de apenas $7.000

La diferencia entre un buen día y una jornada prácticamente perdida puede ser enorme. “Un día de buena ganancia es sacar 50 lucas desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Después estamos hablando de 15, 20”, explica David. Pero incluso esas cifras, según su experiencia, son cada vez más difíciles de alcanzar.

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Su último registro refleja la profundidad del problema: “Ayer hice solamente 7 lucas, nada. Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde”. Fueron cinco horas arriba de la bicicleta para conseguir apenas $7.000. Y, según sostiene, ya no se trata de elegir mejor dónde trabajar: “Ya no tiene que ver con la zona, te cansás de andar con la bici y no te llega un pedido”.

La competencia por cada entrega también aumentó de manera visible en las calles. “Somos cada vez más, nos chocamos prácticamente”, describe. Y agrega: “Hay motos, bicis y hasta gente que lo hace caminando”. Para David, la multiplicación de repartidores terminó fragmentando todavía más una demanda que no crece al mismo ritmo.

El otro problema: endeudarse con la propia aplicación para poder trabajar

A la caída de los ingresos se suma otra problemática que comienza a adquirir una dimensión cada vez mayor: los repartidores que toman créditos a través de las mismas plataformas para las que trabajan. “El tema de los que se endeudan con sus propias apps también es cada vez peor”, advierte David.

El fenómeno fue documentado recientemente por el Banco Central. En su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, el organismo señaló que la cantidad de deudores vinculados a las plataformas de la denominada “economía gig” aumentó 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a crecer 122% durante 2025. Además, el saldo promedio de financiamiento de los monotributistas que trabajan mediante estas plataformas rondó los $900.000 a fines de 2025. El propio BCRA destacó que los trabajadores independientes representan más del 54% de los deudores y concentran más del 62% del saldo otorgado.

Los préstamos están vinculados, en muchos casos, a la necesidad de financiar las propias herramientas de trabajo: comprar o reparar una moto o una bicicleta, o afrontar otros gastos necesarios para mantenerse activos. De esta manera, el trabajador termina dependiendo de la misma plataforma tanto para conseguir sus ingresos como para financiar los elementos que necesita para generarlos.

El endeudamiento también fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), que advirtió sobre créditos con tasas que pueden alcanzar el 700% anual y reclamó una regulación específica. Según las denuncias difundidas por el sector, las plataformas utilizan distintos parámetros vinculados al desempeño del trabajador para determinar el acceso y las condiciones del financiamiento.

Así, la realidad que cuenta David se inscribe en una problemática más amplia: cada vez hay más personas que llegan al reparto como una alternativa para generar ingresos, pero al mismo tiempo existe una mayor competencia por los pedidos y una creciente necesidad de financiar las herramientas indispensables para poder seguir trabajando.

“Cuesta cada vez más”, repite David. Cuatro meses después de haber comenzado, asegura que necesita trabajar más tiempo para conseguir menos dinero. Y mientras aumenta la cantidad de repartidores que salen a las calles, también crece el riesgo de que el trabajador quede atrapado en un círculo en el que necesita endeudarse para poder trabajar y trabajar cada vez más para poder pagar sus deudas.