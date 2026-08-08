Alarma por el VIH: 1,2 millones de nuevos contagios y una fuerte advertencia por los recortes

El mundo enfrenta una nueva señal de alarma por el VIH. Después de años de avances en diagnóstico, prevención y acceso a tratamientos, un nuevo informe de ONUSIDA advirtió que la reducción del financiamiento internacional y los recortes en programas sanitarios pueden provocar un retroceso en la lucha contra la epidemia.

Durante 2025, alrededor de 1,2 millones de personas adquirieron VIH y 570.000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida, mientras que las nuevas infecciones volvieron a crecer en tres regiones del planeta y en 21 países.

El escenario fue analizado en el marco de la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026) y plantea un riesgo concreto: si no se revierten las actuales tendencias y no se cumplen las metas previstas para 2030, más de tres millones de personas podrían adquirir el virus antes de esa fecha.

Millones de personas con VIH todavía no reciben tratamiento

Los datos globales muestran que, de las aproximadamente 41 millones de personas que viven con VIH, cerca de nueve millones no recibían tratamiento durante 2025.

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La situación es especialmente delicada entre los niños y niñas: casi la mitad de los menores que viven con el virus no tuvo acceso a terapia antirretroviral.

Pese a este escenario, el informe también muestra que los avances son posibles cuando existen políticas sostenidas. Siete países lograron reducir cerca de un 80% las nuevas infecciones desde 2010 y once alcanzaron los denominados objetivos 95-95-95, vinculados con diagnóstico, tratamiento y supresión viral.

El fuerte recorte del financiamiento internacional

Uno de los principales motivos de preocupación es la caída de los recursos destinados a los programas de prevención y tratamiento.

La asistencia internacional para el desarrollo se redujo 23% durante 2025, la mayor caída registrada hasta el momento, con un fuerte impacto sobre las políticas globales de salud.

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Específicamente, el financiamiento internacional destinado al VIH bajó de US$8.800 millones en 2024 a US$7.300 millones en 2025, una reducción de más de US$1.500 millones, equivalente al 18%.

El resultado llevó los fondos disponibles al nivel más bajo en casi dos décadas.

El problema adquiere mayor gravedad en países africanos de bajos ingresos, donde gran parte de los programas depende directamente de la cooperación internacional. En algunos casos, más del 90% de los recursos destinados a combatir el VIH proviene de ayuda externa.

En África subsahariana, por ejemplo, alrededor del 80% del financiamiento destinado a prevención era aportado por organismos y países extranjeros.

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Menos preservativos y menos servicios comunitarios

Los recortes comenzaron a traducirse directamente en una reducción de las herramientas de prevención.

Según los datos difundidos, el financiamiento destinado a preservativos cayó más de 90% en algunos países.

Una investigación realizada durante 2026 en 47 naciones detectó además una caída del 50% en los servicios comunitarios vinculados con prevención y atención del VIH.

Los programas dirigidos a hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se redujeron un 85%, mientras que los servicios destinados a trabajadores y trabajadoras sexuales cayeron 82%. En el caso de las personas sobrevivientes de violencia de género, la reducción alcanzó el 72%.

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Las organizaciones comunitarias cumplen un rol especialmente relevante porque permiten llegar a poblaciones que muchas veces quedan fuera de los sistemas tradicionales de salud.

Qué pasa en Argentina con el presupuesto para VIH

La preocupación global encuentra también un correlato en la Argentina.

El director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, advirtió sobre el impacto que tienen los recortes presupuestarios implementados en el sistema sanitario nacional.

Según explicó, “en nuestro país el recorte de 63.000 millones de pesos afecta directamente a programas de prevención de enfermedades oncológicas, vacunas, salud sexual y VIH”.

Dentro de ese escenario, el programa destinado a VIH, tuberculosis y hepatitis virales sufrió un recorte de $800 millones.

Cahn remarcó la gravedad que puede representar cualquier interrupción de los tratamientos y sostuvo que “para una persona con VIH no tomar el tratamiento es impensable”.

Nuevos medicamentos abren una oportunidad histórica contra el VIH

La paradoja es que la caída del financiamiento ocurre en momentos en que la ciencia consiguió avances importantes en prevención.

Nuevos medicamentos preventivos de larga duración ofrecen niveles de protección muy elevados. Ya comenzaron a incorporarse inyecciones mensuales y semestrales, mientras que distintos tratamientos orales de administración mensual se encuentran en etapas avanzadas de investigación.

Estas herramientas podrían transformar de manera profunda la prevención del VIH, pero su impacto dependerá de que puedan llegar efectivamente a las poblaciones que las necesitan.

El desafío, por lo tanto, ya no pasa exclusivamente por encontrar nuevas tecnologías médicas, sino por garantizar el financiamiento, el acceso y la continuidad de las políticas públicas.

El informe de ONUSIDA deja así una advertencia contundente: el mundo dispone hoy de más herramientas que nunca para controlar el VIH, pero los recortes presupuestarios amenazan con revertir años de avances y volver a acelerar una epidemia que todavía provoca cientos de miles de muertes cada año.