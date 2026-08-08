Un trabajador rural ganó $326 millones en la Quiniela y conmovió a todos con el destino que dio al dinero

Un trabajador rural de la localidad misionera de Dos de Mayo se convirtió en el ganador del primer premio de la Poceada Misionera y se llevó un pozo de $326.133.788 tras acertar los ocho números del Sorteo N.º 4956 (Matutina), disputado el martes 30 de junio.

El hombre, que se desempeña como jubilado del sector rural, decidió priorizar a su familia por sobre sus propias necesidades económicas apenas confirmó el premio.

Todo comenzó con una decisión que en su momento pareció menor. Había viajado al centro de la ciudad con la idea de comprarse una campera, pero al ver los precios demasiado altos, prefirió postergar la compra.

Una apuesta al azar que le cambió la vida

En lugar de gastar ese dinero en la campera, entró a una agencia de juegos y realizó dos apuestas en la Poceada: una automática y otra con números elegidos al azar. Fue esta segunda la que terminó siendo la ganadora.

Según su propio relato, primero revisó los resultados en la página del IPLyC y creyó haber acertado solo siete números. Sin embargo, fue uno de sus hijos quien volvió a controlar el ticket y descubrió que en realidad había completado la grilla perfecta.

“Fue una sorpresa enorme, no lo podía creer. Cuando les conté a los demás, nadie me creyó porque siempre hago bromas“, recordó el ganador. Contó además que durante años le repetía a su esposa que algún día se llevaría el premio mayor: “De tanto decirlo, se terminó cumpliendo“, expresó con emoción.

El detalle del número que “necesitaba”

Aunque juega a la Quiniela Misionera casi todos los días, el hombre explicó que en la Poceada había participado en menos de veinte oportunidades a lo largo de su vida.

También recordó un detalle curioso durante la carga del ticket: el número 32 se repitió y decidió dejarlo, porque lo asocia con el dinero. “Era el número que necesitaba para completar la grilla“, comentó.

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Lejos de pensar en darse grandes gustos personales, el ganador ya definió el destino del dinero: ayudar económicamente a sus hijos para que puedan independizarse y terminar la construcción de un local comercial, uno de los proyectos más importantes para la familia.

Cuánto dinero recibirá en mano

Del premio total deberá descontarse la retención impositiva vigente para este tipo de ganancias, que ronda el 31%. Con ese descuento, el ganador recibiría en mano cerca de $225 millones, mientras que unos $101 millones se destinarían al pago de impuestos.

El premio también beneficia a la agencia que vendió el ticket ganador. Habitualmente, las agencias oficiales reciben un incentivo del 1% del premio mayor, por lo que la Agencia N.º 367 cobraría alrededor de $3,26 millones por haber comercializado la apuesta.