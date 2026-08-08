Morosidad y desempleo en alza: la Provincia siente el impacto de un modelo económico que no derrama

La provincia de Buenos Aires comenzó a mostrar con particular intensidad algunos de los efectos que atraviesa la economía argentina bajo el programa implementado por el gobierno de Javier Milei. La combinación de ajuste fiscal, recomposición de tarifas, apertura comercial, pérdida de puestos de trabajo y debilidad del consumo encuentra en el territorio bonaerense una expresión especialmente fuerte debido a su peso poblacional, productivo e industrial.

El último informe de Evolución de Indicadores Socioeconómicos de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por el CEPA y el Observatorio Económico PBA -al que tuvo acceso Radio del Plata-, advierte que desde noviembre de 2023 existe un deterioro sostenido de las principales variables provinciales y que, en muchos casos, los resultados son peores que los observados para el conjunto del país. Buenos Aires concentra alrededor del 38% de la población argentina, por lo que la evolución de estos indicadores también funciona como una fotografía relevante de las tensiones que atraviesa la economía nacional.

Dos números sintetizan buena parte del problema: la provincia ya tiene alrededor de 2,2 millones de personas con deudas en situación de mora y desde el cambio de Gobierno perdió 91.270 puestos de trabajo registrados.

Más de 2 millones de morosos: las familias tienen cada vez más dificultades para pagar

La morosidad aparece como uno de los indicadores más preocupantes del informe. Buenos Aires concentra 2.195.427 deudores morosos, equivalentes al 37,4% del total nacional.

El problema afecta principalmente a las personas y no a las empresas, y se profundiza entre los sectores más jóvenes. Además, los atrasos son considerablemente superiores cuando el crédito fue otorgado por fintech, tarjetas no bancarias, mutuales, cooperativas y otros prestadores financieros por fuera de los bancos tradicionales.

El fenómeno se inserta en un contexto nacional en el que el Gobierno logró desacelerar fuertemente el ritmo de inflación respecto de los picos iniciales de su gestión, pero donde el nivel de actividad, los ingresos disponibles y el acceso al crédito siguen condicionando la economía de los hogares.

La situación bonaerense muestra justamente esa tensión: una menor inflación mensual no necesariamente implica una recuperación inmediata de la capacidad de pago de las familias cuando deben enfrentar simultáneamente gastos de servicios, alimentos, transporte y deudas acumuladas.

Más de 91.000 empleos registrados perdidos desde el inicio de la gestión de Milei

El mercado laboral aporta el segundo dato central. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la provincia perdió 91.270 puestos registrados en unidades productivas.

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La cifra representa el 26,7% de los 341.396 empleos registrados perdidos en todo el país durante ese período. Es decir, más de uno de cada cuatro puestos eliminados a nivel nacional correspondieron a Buenos Aires.

La tasa de empleo bonaerense se ubicó además en 43,4% durante el primer trimestre de 2026, por debajo del 44,8% nacional, mientras que la desocupación alcanzó el 9,7%, frente al 7,8% del promedio argentino.

A esto se suman 8.114 puestos menos entre trabajadores de casas particulares, un sector especialmente sensible a la capacidad económica de los hogares para contratar ese tipo de servicios.

Tarifas y salarios: los servicios ya se llevan gran parte de los ingresos

Uno de los pilares del programa económico nacional desde diciembre de 2023 fue la reducción de subsidios y recomposición de las tarifas de los servicios públicos.

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El impacto sobre los hogares aparece con claridad en el trabajo del Observatorio: la canasta de servicios públicos del AMBA pasó de representar 19% de un salario mínimo en diciembre de 2023 a 80,2% en junio de 2026 para un usuario sin subsidios.

Eso significa que un trabajador que percibe el salario mínimo debería destinar cerca de ocho de cada diez pesos que cobra para pagar agua, electricidad, gas y transporte. Para un salario promedio, el peso de esos gastos aumentó del 5,1% al 13,6%.

El dato permite entender una parte del crecimiento de la morosidad: aunque la inflación mensual haya descendido, el nuevo nivel de precios relativos dejó a los servicios ocupando una porción mucho mayor de los ingresos familiares.

La otra cara del modelo: cayó el consumo

El ajuste sobre el ingreso disponible también tiene su correlato en el consumo.

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En mayo de 2026, las ventas reales en los supermercados bonaerenses cayeron 5,5% interanual, mientras que en los centros de compras la baja alcanzó el 9,1%.

La comparación con los niveles anteriores al cambio de administración muestra una contracción todavía mayor. Entre enero y mayo de 2026, las ventas reales de supermercados estuvieron 14,6% por debajo del mismo período de 2023, con caídas del 26,4% en lácteos, 23,8% en frutas y verduras, 15,5% en panadería y 8,9% en carnes.

Así, el escenario combina dos problemas que se retroalimentan: las familias tienen menor capacidad para consumir y, al mismo tiempo, mayores dificultades para cumplir con las deudas asumidas.

Apertura importadora y dólar: el impacto sobre la industria bonaerense

La provincia también tiene una sensibilidad particular frente al rumbo productivo nacional porque alberga alrededor del 40% de los establecimientos industriales del país.

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El informe vincula las dificultades del sector con una combinación de tipo de cambio atrasado, apertura comercial, aumento de importaciones y caída de los salarios y el consumo. En abril, por ejemplo, metales comunes registraron una caída interanual del 19,8%, vehículos automotores del 9,7% y alimentos y bebidas del 7,5%.

En mayo, la industria manufacturera operó con apenas 58,4% de su capacidad instalada, lo que equivale a tener aproximadamente cuatro de cada diez máquinas sin utilización.

Además, desde noviembre de 2023 cerraron 7.625 empresas, comercios e industrias bonaerenses.

El anexo del informe enumera además cierres, despidos, suspensiones y paralizaciones en sectores automotrices, autopartistas, metalúrgicos, químicos, textiles, neumáticos, construcción y alimentos.

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Buenos Aires como espejo de las tensiones del programa económico

Los datos bonaerenses permiten observar una de las principales discusiones alrededor del programa económico nacional.

El Gobierno pone el centro de su estrategia en el equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria, la apertura de la economía y una modificación profunda del esquema de precios relativos, mientras que el informe del CEPA señala como contrapartida un deterioro de variables relacionadas con empleo, consumo, endeudamiento e industria.

No todos los indicadores tienen la misma evolución. La actividad industrial bonaerense, por ejemplo, creció 2,5% interanual en abril, aunque todavía se encontraba 1,2% por debajo de noviembre de 2023. A nivel nacional, la caída desde aquel momento era más profunda, del 4,6%.

Sin embargo, para los hogares la fotografía es particularmente delicada: más de dos millones de morosos, una desocupación superior al promedio nacional, más de 91.000 empleos registrados perdidos y un consumo que todavía no recupera los niveles anteriores al cambio de Gobierno.

Es allí donde el informe ubica el principal impacto social del proceso económico: la estabilización de algunas variables macroeconómicas convive con una economía cotidiana en la que una parte importante de la población sigue teniendo problemas para conseguir trabajo, sostener el consumo y pagar sus compromisos.