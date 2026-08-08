Murió Jorge Messi: “Vivió para Leo y fue fundamental en su carrera”, el recuerdo en Radio Del Plata

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, conmocionó este sábado al mundo del fútbol. La noticia tuvo una amplia cobertura en Radio Del Plata AM 1030, durante el programa de Nora Briozzo, donde la conductora mantuvo una charla con Juan Carlos Artelino sobre el fallecimiento y la enorme influencia que tuvo Jorge en la historia personal y deportiva del capitán de la Selección Argentina.

Durante la conversación, Artelino confirmó los primeros datos conocidos sobre el fallecimiento: “Podemos afirmar que murió el papá de Messi, Jorge Messi. El deceso ocurrió este sábado a las 2 de la mañana. Estaba internado en una clínica de la ciudad de Rosario”.

Además, señaló que una de las primeras instituciones en hacer pública la noticia fue el club donde Lionel comenzó su camino en el fútbol: “El primero en oficializar de alguna manera la muerte de Jorge Messi fue el club Newell’s Old Boys de Rosario”.

Artelino también hizo referencia a la información difundida por el centro médico: “El comunicado del Sanatorio Centro… falleció a las 2 de la mañana”.

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Lionel Messi prepara su regreso a la Argentina

En la charla con Nora Briozzo, Artelino aportó además información sobre los movimientos de Lionel Messi tras conocerse la muerte de su padre.

“A mí me dicen que está pronto a partir Lionel Messi rumbo a la Argentina. Veremos si viene con Antonela, por supuesto que sí, y con los chicos”, contó.

Y explicó que el futbolista conocía la delicada situación que atravesaba su padre: “Él estaba internado en la clínica esa de Rosario, el Sanatorio Centro, desde hace algunos días, es decir que Messi ya estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo”.

“Vivió para Leo”: el emotivo recuerdo de Jorge Messi

Uno de los momentos más emotivos de la cobertura de Radio Del Plata llegó cuando Artelino recordó el vínculo entre padre e hijo y el rol determinante que tuvo Jorge desde que Lionel era apenas un chico.

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“Una persona joven, de 68 años, que vivió para Leo y fue muy importante para él”, expresó.

Luego recordó aquella decisión familiar que cambiaría para siempre la vida de Messi: “Recordemos que Messi se fue de chiquitito a Barcelona porque tenía un problema de crecimiento… partieron rumbo a Barcelona donde se lo podía tratar a Leo, y a partir de allí comenzó esta carrera extraordinaria de Lionel Messi, pero siempre acompañado por Jorge, su papá, que ha sido fundamental en su carrera”.

Finalmente, sintetizó el lugar que ocupó el padre del astro argentino durante todos estos años: “Jorge fue el sostén, la persona que apuntaló siempre la carrera de Messi junto con Celia, su mamá”.

Así, en el programa de Nora Briozzo por Radio Del Plata, la charla con Juan Carlos Artelino permitió reconstruir no solamente las circunstancias conocidas de la muerte de Jorge Messi, sino también la historia del hombre que acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una leyenda mundial.

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