La euforia desmedida, las aglomeraciones extremas y lamentables hechos de violencia civil transformaron una jornada de fiesta nacional en un escenario de luto y conmoción absoluta en todo el territorio norteamericano. De este modo, las concentraciones populares en México tras sellar el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo registraron un saldo trágico de al menos siete personas muertas en distintos puntos del país. Por lo tanto, el histórico triunfo por 2-0 frente a Ecuador en el Estadio Azteca quedó completamente en un segundo plano para la opinión pública. Las autoridades de la capital informaron que las convocatorias espontáneas colapsaron los principales corredores viales, reuniendo a cerca de un millón y medio de aficionados que desbordaron por completo los operativos de control urbano programados para la jornada.

La incontrolable marea humana que tomó las calles céntricas derivó en asfixias por aplastamiento y descompensaciones fatales debido a la altísima densidad de personas en las inmediaciones de los monumentos. Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, envió sus condolencias a los familiares a través de las redes sociales oficiales y ordenó activar canales de asistencia inmediata para descentralizar los puntos de reunión. Por otra parte, el panorama en el interior del país sumó una cuota de horror luego de confirmarse una embestida criminal contra un grupo de hinchas que se encontraban observando las acciones del partido dentro de una cancha comunitaria de la zona sur.

jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina

Descontrol en el Ángel de la Independencia

El epicentro de los incidentes viales y sanitarios en la capital del país se concentró sobre el Paseo de la Reforma, donde los peritajes preliminares confirmaron que los fallecimientos ocurrieron en un lapso muy corto de tiempo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló en conferencia de prensa que un hombre de 44 años y una joven de 19 perdieron la vida de forma inicial en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster. Ambas personas fueron localizadas inconscientes en la vía pública por los equipos de rescate integrados por paramédicos y bomberos. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que les practicaron en el lugar, los médicos forenses confirmaron que la causa eficiente de la muerte fue asfixia por sofocación ante la imposibilidad de salir de la muchedumbre.

#Mundial2026 | La celebración y el festejo por el triunfo de @miseleccionmx continúan esta noche en diversos puntos de nuestra Ciudad: en el emblemático Ángel de la #Independencia, en el corredor de Paseo de la #Reforma y en los Festivales Futboleros.



Mis compañeras y… pic.twitter.com/Io4ob3ZbiB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 1, 2026

Pocos minutos después del primer reporte, una tercera víctima de 48 años fue encontrada en condiciones idénticas sobre la calle Berna, perteneciente a la colonia Juárez dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer fue trasladada de urgencia al área de guardia de un hospital local, pero ingresó sin signos vitales y los médicos decretaron el deceso por las mismas causas mecánicas de compresión pectoral. La situación médica en el perímetro del Ángel de la Independencia de México, se tornó aún más compleja con el deceso de un cuarto paciente, un joven de aproximadamente 30 años cuya identidad permanece bajo investigación, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio irreversible tras ingresar al hospital con un cuadro de estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado interno severo.

Testigos presenciales que se encontraban sobre la Avenida Reforma indicaron que la celebración se desarrollaba en relativa calma con música de mariachis hasta que comenzaron a registrarse detonaciones de cohetes de alto poder y fuegos artificiales de procedencia clandestina. Los ruidos de las explosiones generaron confusión masiva y provocaron oleadas de pánico, corridas y caídas encadenadas sobre el pavimento que dejaron atrapadas a las personas de menor contextura física. Ante el desborde absoluto del centro neurálgico, la jefa de Gobierno instó a los ciudadanos a no movilizarse hacia los monumentos tradicionales y sugirió trasladar los festejos hacia la gran explanada del Palacio de los Deportes, donde se presentaba un concierto gratuito del grupo Cañaveral para aliviar los accesos principales.

Recomendado para ti Mundial 2026: la reacción de IShowSpeed ante la Selección Argentina vs Austria

Un feroz ataque armado en el estado de Morelos

Accidentes en México

De igual importancia, la violencia criminal golpeó de forma directa al pequeño municipio de Yautepec, ubicado en el estado central de Morelos, a unos cien kilómetros de distancia de la capital federal. Mientras decenas de familias disfrutaban de los goles convertidos por Julián Quiñones y Raúl Jiménez bajo el techo de una cancha de fútbol local, un grupo de delincuentes armados irrumpió de manera violenta en el predio abriendo fuego a mansalva contra los presentes que lucían las camisetas del representativo nacional.

Las ráfagas de disparos provocaron la muerte instantánea de dos mujeres y un hombre, cuyas identidades fueron resguardadas por la fiscalía del estado para avanzar con las líneas de investigación pertinentes. Además del triple homicidio, el ataque dejó un saldo de ocho heridos de gravedad con impactos de bala que debieron ser derivados en ambulancias hacia los efectores sanitarios de la región. El alcalde de la localidad, Eder Alonso, condenó firmemente el atentado a través de un comunicado y prometió apoyo económico y contención psicológica integral para todos los damnificados de la comunidad.

En lo estrictamente futbolístico, el combinado mexicano logró quebrar el maleficio histórico al acceder a la instancia de octavos de final, una barrera que no podía superar desde el certamen disputado en Estados Unidos 1994. El próximo rival de la escuadra norteamericana será el seleccionado de Inglaterra, que viene de dirimir su llave clasificatoria frente a la República Democrática del Congo. El crucial partido eliminatorio está programado para disputarse el próximo domingo 5 de julio a las 21:00 horas, en medio de un clima deportivo enrarecido por la conmoción social y las investigaciones policiales en curso.