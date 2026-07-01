Arranca julio y es el momento ideal para renovar el aire, ver qué dice el horóscopo sobre los signos para encarar el invierno con otra energía totalmente recargada. De este modo, directo desde su espacio de trabajo, rodeada de sus alumnas, duendes artesanales, frasquitos de colores y pociones mágicas, llega a Radio del Plata (AM 1030), Liliana Chelli cargada de magia para el programa Mesa Chica con Alfredo Scoccimarro. Prestá atención porque tiró frases directas del bosque y aseguró que, cuando ella lleva los mensajes, se cumplen a rajatabla y sin excepciones.

Liliana Chelli dejó en claro que la clave de estas predicciones es recibir los consejos con la mente abierta y el corazón predispuesto para que la magia realmente funcione en el día a día.

Los mensajes de los duendes para cada signo del zodíaco

¿Cuales son los consejos duendiles para cada signo? según Liliana Chelli

Para los nativos de Aries, el mensaje fue contundente: “No corras detrás de la suerte. Deja que la suerte te encuentre“. La recomendación es clara: relajá un poco la ansiedad, bajá un cambio y dejá que las cosas fluyan, porque las buenas oportunidades te van a pasar por el lado cuando menos lo esperes.

En el caso de Tauro, dictaminó que “lo que cuidas con amor florecerá”. Todo proyecto, relación o idea que decidas regar con paciencia y cariño durante este mes de julio va a dar sus frutos más hermosos muy pronto.

Para Géminis, el consejo fue: “Escucha más tu intuición que al ruido“. Traducción: en este momento del año, a la gilada ni cabida.

Los nacidos bajo el signo de Cáncer recibieron una advertencia muy especial: “Protege tu corazón pero no cierres la puerta“. Cuidate de los golpes, pero deja el picaporte completamente libre para las sorpresas que trae el universo… o el amor.

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Para Leo, la energía del mes se vuelca a lo colectivo: “Tu luz crece cuando ayudas a otros“. Es el momento ideal para dejar el ego de lado, dar una mano a quien lo necesita y brillar desde la generosidad.

El mensaje para Virgo invita a bajar los decibeles: “No todo necesita explicación. Algunas cosas solo necesitan fe“. Aflojale un poco al análisis extremo de las cosas y empezá a creer en los procesos naturales de la vida.

En el caso de Libra: “Elegí la paz antes que tener razón“. Este consejo de oro fue tildado por todo el equipo de Mesa Chica como una sugerencia perfecta y súper aplicable para el actual presidente Javier Milei

Para Escorpio, los duendes trajeron un mensaje de desapego total: “Lo que soltas hoy vuelve convertido en bendiciones“. Es hora de limpiar la mochila, dejar ir los rencores y hacer espacio para lo nuevo que está por venir.

Los de Sagitario tienen una invitación a la introspección: “El viaje más importante comienza dentro tuyo hoy“.

Para Capricornio, el recordatorio es un bálsamo para la ansiedad: “La paciencia también es magia“. A respirar hondo, capricorniano, porque las cosas importantes llevan su tiempo de cocción.

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Los acuarianos deberán estar muy atentos a las señales: “Una pequeña idea puede cambiar tu destino“. No subestimes esos chispazos mentales que te agarran a la madrugada, porque ahí puede estar la clave de tu próximo éxito.

Finalmente, Piscis cierra la lista con una frase súper poética: “Tus sueños son mensajes del bosque encantado“. Prestale muchísima atención a lo que te pasa por la cabeza mientras dormís, porque tu inconsciente te está tirando las respuestas que buscás.

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