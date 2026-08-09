En esta oportunidad, un nuevo análisis de la signos determinó una clara división en el horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco más caóticos a la hora de vivir su día a día y cuáles se destacan por ser los más “tranquis” y estructurados.

¿Cuál es el signo más “caótico” y el más “tranqui” del zodíaco?

La diferencia entre ambos grupos es abismal. Por un lado, los perfiles caóticos transitan la vida en constante modo de improvisación, esquivan los horarios fijos y están convencidos de que las mejores anécdotas surgen de las situaciones inesperadas. En la vereda opuesta, los más tranquilos y ordenados sienten pánico ante la falta de previsibilidad: no salen de su casa sin un plan A, B y C, buscando siempre la calma que da tener todo bajo absoluto control.

El equipo del caos: los reyes de la improvisación

Los signos reyes de la improvisación

Este grupo se caracteriza por la espontaneidad pura, dejando que el destino y los impulsos del momento guíen sus pasos sin pensar demasiado en las consecuencias:

Acuario: Es el monarca indiscutido del “vemos”. Su especialidad absoluta es armar y desarmar planes a último momento sin sentir la más mínima culpa.

Es el monarca indiscutido del “vemos”. Su especialidad absoluta es armar y desarmar planes a último momento sin sentir la más Géminis: Su mente va a mil por hora y cambia de idea cada dos minutos. Esta inestabilidad aplica para todo : desde la ropa que va a usar hasta el grupo de amigos con el que decide salir.

Su mente va a mil por hora y cambia de idea cada dos minutos. Esta : desde la ropa que va a usar hasta el grupo de amigos con el que decide salir. Sagitario: ¿Armar planes con antelación? Para ellos es un concepto inexistente . Viven al borde del abismo, disfrutan la adrenalina de lo incierto y detestan las ataduras.

¿Armar planes con antelación? Para ellos es un . Viven al borde del abismo, disfrutan la adrenalina de lo incierto y Piscis: Su caos es más bien producto de la distracción. Se olvida la billetera, las llaves y hasta en qué día vive. Por su naturaleza soñadora, siempre termina dependiendo de la organización de los demás .

Su caos es más bien producto de la distracción. Se olvida la billetera, las llaves y hasta en qué día vive. Por su naturaleza soñadora, . Aries: Su impulsividad no conoce límites. Decide en el calor del momento, no acepta un “no” por respuesta y suele ser el primero en arrastrar a su entorno hacia aventuras totalmente imprevistas.

Los más “tranquis” y estructurados

Los signos más tranquis

Para este conjunto de signos, la paz mental depende exclusivamente de la previsibilidad y de mantener el caos lo más lejos posible de sus vidas:

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Capricornio: La estructura hecha persona. No da un solo paso sin haberlo planificado minuciosamente. Probablemente ya tenga agendados y calculados sus viajes para los próximos tres años para evitar cualquier estrés innecesario .

La estructura hecha persona. No da un solo paso sin haberlo planificado minuciosamente. para los próximos tres años para . Virgo: Su exigencia no tiene punto de comparación. Si la actividad improvisada no encaja en su prolijo “Excel mental” , simplemente no sucede . Prefiere la tranquilidad del orden absoluto antes que la incertidumbre.

Su exigencia no tiene punto de comparación. Si la actividad improvisada no encaja en su prolijo , simplemente . Prefiere la antes que la incertidumbre. Tauro: Necesita certezas para avanzar y detesta el conflicto que trae el desorden. Quiere saber qué, cuándo, dónde y cómo va a pasar todo. Cambiarle los planes a último momento es arruinarle su preciada paz.

Necesita certezas para avanzar y detesta el conflicto que trae el desorden. Cambiarle los planes a último momento es arruinarle su preciada paz. Cáncer: Su refugio emocional está en las rutinas. Se apega fuertemente a sus costumbres y cualquier alteración repentina lo descoloca . La estabilidad y la calma cotidiana son su verdadera religión.

Su refugio emocional está en las rutinas. Se a sus costumbres y . La estabilidad y la calma cotidiana son su verdadera religión. Libra: Aunque hacia el afuera proyecta una imagen relajada, en el fondo necesita desesperadamente que su entorno esté equilibrado. El caos total lo paraliza y le genera ansiedad, por lo que siempre buscará el camino más armonioso y “tranqui”.