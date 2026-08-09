Anuncio
Lunes 10 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ BUENOS AIRES: 5°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CABA: 7°C · Sensación 3°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA PAMPA: 3°C · Sensación -0°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHACO: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 57% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CóRDOBA: 6°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 10 km/h · Hum. 59% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTA FE: 10°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 13 km/h · Hum. 65% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ ENTRE RíOS: 9°C · Sensación 5°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MENDOZA: 4°C · Sensación -1°C · Llovizna leve · Viento 14 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SAN JUAN: 6°C · Sensación 3°C · Parcialmente nublado · Viento 2 km/h · Hum. 48% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SAN LUIS: 6°C · Sensación -3°C · Parcialmente nublado · Viento 37 km/h · Hum. 50% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA RIOJA: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 32% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CATAMARCA: 11°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 44% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ TUCUMáN: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 1 km/h · Hum. 78% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 53% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SALTA: 7°C · Sensación 4°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 72% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ JUJUY: 7°C · Sensación 5°C · Cubierto · Viento 1 km/h · Hum. 81% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CORRIENTES: 12°C · Sensación 9°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MISIONES: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 19 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ FORMOSA: 12°C · Sensación 8°C · Mayormente despejado · Viento 18 km/h · Hum. 58% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ NEUQUéN: 2°C · Sensación -2°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ RíO NEGRO: 5°C · Sensación 1°C · Mayormente despejado · Viento 17 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHUBUT: 1°C · Sensación -3°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SANTA CRUZ: 3°C · Sensación -4°C · Cubierto · Viento 26 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 4°C · Sensación -0°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 88%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Horóscopo | agosto 9, 2026

Horóscopo: ¿Cuál es el signo más “caótico” y el más “tranqui” del zodíaco?

Las tendencias astrales revelan los extremos de la personalidad según la fecha de nacimiento.
Luz Fondeville
Por Luz Fondeville
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

En esta oportunidad, un nuevo análisis de la signos determinó una clara división en el horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco más caóticos a la hora de vivir su día a día y cuáles se destacan por ser los más “tranquis” y estructurados.

¿Cuál es el signo más “caótico” y el más “tranqui” del zodíaco?

La diferencia entre ambos grupos es abismal. Por un lado, los perfiles caóticos transitan la vida en constante modo de improvisación, esquivan los horarios fijos y están convencidos de que las mejores anécdotas surgen de las situaciones inesperadas. En la vereda opuesta, los más tranquilos y ordenados sienten pánico ante la falta de previsibilidad: no salen de su casa sin un plan A, B y C, buscando siempre la calma que da tener todo bajo absoluto control.

Anuncio

El equipo del caos: los reyes de la improvisación

Los signos reyes de la improvisación

Este grupo se caracteriza por la espontaneidad pura, dejando que el destino y los impulsos del momento guíen sus pasos sin pensar demasiado en las consecuencias:

  • Acuario: Es el monarca indiscutido del “vemos”. Su especialidad absoluta es armar y desarmar planes a último momento sin sentir la más mínima culpa.
  • Géminis: Su mente va a mil por hora y cambia de idea cada dos minutos. Esta inestabilidad aplica para todo: desde la ropa que va a usar hasta el grupo de amigos con el que decide salir.
  • Sagitario: ¿Armar planes con antelación? Para ellos es un concepto inexistente. Viven al borde del abismo, disfrutan la adrenalina de lo incierto y detestan las ataduras.
  • Piscis: Su caos es más bien producto de la distracción. Se olvida la billetera, las llaves y hasta en qué día vive. Por su naturaleza soñadora, siempre termina dependiendo de la organización de los demás.
  • Aries: Su impulsividad no conoce límites. Decide en el calor del momento, no acepta un “no” por respuesta y suele ser el primero en arrastrar a su entorno hacia aventuras totalmente imprevistas.

Los más “tranquis” y estructurados

Los signos más tranquis

Para este conjunto de signos, la paz mental depende exclusivamente de la previsibilidad y de mantener el caos lo más lejos posible de sus vidas:

  • Capricornio: La estructura hecha persona. No da un solo paso sin haberlo planificado minuciosamente. Probablemente ya tenga agendados y calculados sus viajes para los próximos tres años para evitar cualquier estrés innecesario.
  • Virgo: Su exigencia no tiene punto de comparación. Si la actividad improvisada no encaja en su prolijo “Excel mental”, simplemente no sucede. Prefiere la tranquilidad del orden absoluto antes que la incertidumbre.
  • Tauro: Necesita certezas para avanzar y detesta el conflicto que trae el desorden. Quiere saber qué, cuándo, dónde y cómo va a pasar todo. Cambiarle los planes a último momento es arruinarle su preciada paz.
  • Cáncer: Su refugio emocional está en las rutinas. Se apega fuertemente a sus costumbres y cualquier alteración repentina lo descoloca. La estabilidad y la calma cotidiana son su verdadera religión.
  • Libra: Aunque hacia el afuera proyecta una imagen relajada, en el fondo necesita desesperadamente que su entorno esté equilibrado. El caos total lo paraliza y le genera ansiedad, por lo que siempre buscará el camino más armonioso y “tranqui”.
¿estás de acuerdo con estos signos?

El Especial de Marcelo Neira
AL AIRE AHORA

El Especial de Marcelo Neira