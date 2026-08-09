El fútbol se unió para despedir a Jorge Messi: los emotivos mensajes que recibió Lionel

La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, provocó una profunda conmoción en el fútbol. Tras conocerse su fallecimiento a los 68 años en Rosario, clubes, instituciones y dirigentes expresaron su dolor y acompañaron al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia.

Las redes sociales se transformaron rápidamente en un enorme abrazo para Lionel. Más allá de camisetas y rivalidades, los mensajes coincidieron en recordar la figura de Jorge y destacar el papel que desempeñó durante toda la carrera del futbolista argentino.

El emotivo mensaje de Newell’s para Jorge Messi

Newell’s Old Boys, club del que Jorge Messi era reconocido hincha y en el que Lionel dio sus primeros pasos, publicó uno de los mensajes más sentidos.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, expresó la institución.

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El club rosarino destacó especialmente el lugar que Jorge ocupó en la historia de su hijo: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

El comunicado terminó con una frase especialmente emotiva: “Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

Y agregó: “La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

CONMEBOL acompañó a Lionel Messi y su familia

La CONMEBOL también se sumó a las muestras de respeto que atravesaron al fútbol sudamericano.

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“La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”, expresó la entidad.

El mensaje se sumó a las numerosas expresiones de acompañamiento que recibió la familia desde que se confirmó la noticia.

El mensaje de la Liga Profesional: “Toda la Argentina está con vos”

Desde la Liga Profesional de Fútbol eligieron dirigirse directamente al capitán argentino con un mensaje de apoyo.

“En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! Toda la Argentina está con vos”, publicaron.

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La despedida reflejó el sentimiento que rápidamente se extendió por el fútbol argentino, donde diferentes instituciones dejaron de lado cualquier rivalidad para acompañar a Messi.

Rosario Central dejó de lado los colores y acompañó a la familia Messi

Rosario Central también expresó públicamente sus condolencias por la muerte de Jorge Messi.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento”, señaló la institución rosarina.

El presidente del club, Gonzalo Belloso, sumó además un mensaje personal y recordó especialmente la figura del padre del 10.

“Querido Jorge. Padre ejemplar. Lamento profundamente su partida y acompaño a Lionel, a Matías y a toda su familia en este momento de inmenso dolor. Un fuerte abrazo y mis más sentidas condolencias”, escribió.

El fútbol se unió para despedir al padre de Lionel Messi

La muerte de Jorge generó una ola de mensajes que atravesó las fronteras y los colores. Clubes, dirigentes e instituciones eligieron acompañar públicamente a Lionel y a su familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Durante décadas, Jorge fue mucho más que el padre de Lionel: lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, participó de las decisiones fundamentales de su carrera y ejerció como su representante y uno de sus principales hombres de confianza.

Su muerte provocó así una despedida que excedió al fútbol argentino y encontró eco en toda la comunidad deportiva.