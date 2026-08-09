Costo de vida por las nubes: cuánto tiene que ganar una familia para ser clase media y no caer en la pobreza

El costo de vida volvió a presionar sobre los ingresos de las familias porteñas. Durante julio, un hogar compuesto por dos adultos y dos chicos necesitó al menos $2.558.973,78 mensuales para ingresar a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Los números también muestran cuánto necesitó esa misma familia para cubrir sus necesidades básicas: $1.617.870,72 para superar la línea de pobreza y $880.937,89 para no ser indigente.

Los diferentes umbrales volvieron a incrementarse durante julio: la línea de indigencia aumentó 2,6%, la de pobreza 2,5% y el piso de ingresos necesario para integrar la clase media avanzó 4,4%.

Cuánto necesita una familia para ser clase media en CABA

La clasificación oficial establece diferentes estratos socioeconómicos de acuerdo con los ingresos mensuales de los hogares.

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Para una familia de cuatro integrantes, los valores correspondientes a julio quedaron establecidos de la siguiente manera:

Indigentes: hasta $880.937,89.

hasta $880.937,89. Pobres no indigentes: entre $880.937,90 y $1.617.870,71.

entre $880.937,90 y $1.617.870,71. No pobres vulnerables: entre $1.617.870,72 y $2.047.179,01.

entre $1.617.870,72 y $2.047.179,01. Sector medio frágil: entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77.

entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77. Clase media: entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07.

entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07. Sector acomodado: desde $8.188.716,08 mensuales.

De esta manera, una familia necesitó superar los $2,5 millones mensuales para ser considerada formalmente de clase media según los parámetros utilizados por el organismo porteño.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Otro de los datos centrales del informe está relacionado con la línea de pobreza.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $880.937,89 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y no caer en la indigencia.

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Para superar la pobreza, en cambio, los ingresos debieron alcanzar $1.617.870,72 mensuales.

Las familias que superaron ese monto pero tuvieron ingresos inferiores a $2.047.179,02 quedaron dentro de la categoría denominada “no pobres vulnerables”.

Por encima aparecen los hogares del sector medio frágil, que todavía necesitan superar otro escalón de ingresos para ser considerados de clase media.

La inflación en CABA volvió a acelerar

Los nuevos valores de las canastas se conocieron luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzara el 2,9% en julio.

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El Índice de Precios al Consumidor porteño acumuló una suba de 19,4% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 33,2%.

El dato mensual significó además una aceleración de 1,1 puntos porcentuales frente a junio.

Entre los rubros que tuvieron mayor peso durante julio estuvieron Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles y Transporte, en un mes atravesado además por el efecto estacional de las vacaciones de invierno.

Así, el incremento de los precios volvió a modificar los límites de ingresos que determinan qué hogares son considerados pobres, vulnerables, de clase media o pertenecientes al sector acomodado en la Ciudad de Buenos Aires.