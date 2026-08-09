Cambio en la Red Sube: una combinación de transportes dejará de tener descuento

Quienes utilizan el tren como primer viaje y luego toman el subte ya no acceden al descuento del 50%. El beneficio se mantiene en el sentido inverso: cuando el primer viaje es en subte, el segundo en tren o colectivo tiene una rebaja. La modificación se implementó sin un anuncio oficial y coincide con el último aumento de la tarifa del subte.

La Red SUBE modificó las condiciones para acceder a los descuentos en los viajes combinados dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los pasajeros que utilizan un tren como primer medio de transporte y luego ingresan al subte deben abonar la tarifa completa del segundo viaje, aun cuando ambas validaciones se realicen dentro del período de dos horas contemplado por el sistema.

Hasta el 31 de julio, esa combinación permitía pagar el 50% de la tarifa del subte cuando el pasajero llegaba en tren. Con el cambio, el usuario que realiza, por ejemplo, un viaje en la línea Roca y luego continúa su recorrido en la línea C deberá pagar el boleto completo del ferrocarril y también el valor total del subte. La modificación fue confirmada a Del Plata por parte del Sistema SUBE y ya se comunica en la página oficial, aunque ningún funcionario nacional o de la Ciudad salió a difundirlo hasta ahora.

El cambio adquiere mayor impacto por el aumento que tuvo el subte porteño desde comienzos de agosto. El boleto pasó a costar $1.684 y la tarifa continuará actualizándose mensualmente mediante una fórmula vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un porcentaje adicional. De esta manera, quienes combinan tren y subte en ese orden afrontan ahora un mayor costo para completar sus recorridos.

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El descuento se mantiene en el sentido inverso

La modificación no elimina por completo la posibilidad de combinar el subte con otros medios de transporte dentro de la Red SUBE. El beneficio continúa vigente cuando el pasajero realiza primero el viaje en subte y luego utiliza un tren o un colectivo alcanzado por el sistema.

En ese caso, el primer viaje se paga a tarifa plena, mientras que el segundo tiene un descuento del 50%. La misma lógica alcanza a las combinaciones entre el subte y colectivos de jurisdicción nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

La Red SUBE establece descuentos automáticos para determinadas combinaciones entre trenes, colectivos, subtes y premetro. En términos generales, el beneficio se aplica a partir del segundo viaje y busca reducir el costo de los traslados que requieren utilizar más de un medio de transporte.

Sin embargo, el esquema fue acumulando modificaciones. Los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires ya habían quedado excluidos del beneficio cuando son utilizados como segundo medio de transporte. Ahora se suma la eliminación del descuento para el subte cuando el viaje comienza en un ferrocarril.

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Qué colectivos nacionales siguen dentro de la Red SUBE

El esquema mantiene dentro de la Red SUBE a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que permiten acceder a los descuentos en las combinaciones contempladas. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.