Máxima tensión con Brasil: le exigieron un gesto a Milei para frenar la crisis y el Presidente respondió con otro ataque a Lula

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este sábado un nuevo capítulo. El canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamó al gobierno de Javier Milei una señal concreta para comenzar a normalizar la relación bilateral y apuntó directamente contra las críticas dirigidas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras instituciones de su país.

“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, sostuvo Vieira en declaraciones. El funcionario remarcó que la relación entre ambos países “es muy importante”, pero reconoció la delicada situación que atraviesa el vínculo diplomático.

La tensión escaló durante los últimos días y actualmente la relación se encuentra administrada por encargados de negocios, en medio de los fuertes cruces políticos entre ambos gobiernos.

Brasil rechazó las acusaciones de Milei y pidió terminar con las agresiones

Vieira, quien fue embajador brasileño en la Argentina entre 2004 y 2010, rechazó además las acusaciones de Milei sobre una supuesta injerencia de Brasil en la política argentina.

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En particular, calificó como “totalmente falso” el señalamiento sobre un presunto financiamiento brasileño a la campaña presidencial de Sergio Massa.

El canciller también respondió a las reiteradas caracterizaciones de Lula como “comunista” realizadas por Milei y dirigentes de La Libertad Avanza.

“Sorprende”, contestó Vieira y argumentó que Lula nunca buscó modificar el carácter capitalista de la economía brasileña. Según sostuvo, esas definiciones responden a “la visión del presidente argentino”.

Brasil considera a la Argentina un “socio estratégico”

Pese al enfrentamiento político, Vieira buscó diferenciar la relación entre los gobiernos de los intereses estructurales que unen a ambos países.

El canciller remarcó que Brasil continúa considerando a la Argentina un socio estratégico y destacó la relevancia del intercambio comercial bilateral.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de recomponer las relaciones, aunque condicionó una normalización a una disminución de los enfrentamientos públicos. Vieira manifestó además su expectativa de que, superada la crisis, los embajadores puedan regresar a sus respectivos puestos.

Milei redobló la apuesta y compartió otro ataque contra Lula

El reclamo brasileño no consiguió, al menos por el momento, descomprimir la situación. Mientras Vieira pedía “parar las agresiones”, Milei volvió a utilizar sus redes sociales para amplificar fuertes cuestionamientos contra Lula.

El Presidente compartió una publicación del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien lanzó graves acusaciones contra el mandatario brasileño y lo calificó de “corrupto” y “criminal”.

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El legislador estadounidense también acusó a Lula de favorecer a gobiernos que considera dictaduras comunistas de la región y cuestionó la relación de Brasil con Estados Unidos.

Milei replicó el mensaje desde su cuenta de X y agregó apenas una expresión: “UPs!”.

La publicación adquirió especial relevancia por producirse pocas horas después del pedido explícito del canciller brasileño para terminar con los ataques públicos.

Argentina y Brasil, una relación estratégica atravesada por la pelea Milei-Lula

Los nuevos cruces profundizan una tensión diplomática atravesada principalmente por las enormes diferencias ideológicas entre Milei y Lula.

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Mientras Brasil reclama un gesto político para comenzar a recomponer el vínculo, desde la Argentina el canciller Pablo Quirno aseguró que “no hay chance” de romper las relaciones con Brasil, aunque también cuestionó el comportamiento del mandatario brasileño.

Más allá de la disputa entre sus presidentes, Argentina y Brasil mantienen una relación económica y comercial estratégica, lo que aumenta el impacto político de cada nuevo episodio.

Por ahora, el pedido de Brasil de terminar con las agresiones no produjo una distensión. Por el contrario, la respuesta de Milei en redes volvió a colocar el enfrentamiento con Lula en el centro de una relación bilateral que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política.