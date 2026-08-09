Thiago Medina fue imputado por abuso sexual tras la denuncia de su prima: el fuerte relato de Iara Ledesma

Se complicó la situación de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, que fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” luego de la denuncia realizada por su prima Iara Ledesma, actualmente de 19 años, por un episodio que, según su declaración, habría ocurrido en 2020 en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, de la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil N°2, debido a que Medina tenía 17 años al momento del hecho denunciado. También interviene el Juzgado de Garantías del Joven N°1.

La denuncia fue presentada en el Centro de la Mujer y la Familia, con intervención de la Secretaría de la Mujer del municipio de La Matanza.

Qué denunció la prima de Thiago Medina

De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, el episodio habría ocurrido cuando Iara tenía 13 años y Medina 17.

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La joven declaró ante el fiscal que se encontraba acostada en una habitación de una vivienda de Virrey del Pino, mientras Medina jugaba al videojuego Free Fire con el hermano de ella.

Según su testimonio, en determinado momento el ex Gran Hermano habría ingresado a la habitación, se habría acostado a su lado, retirado el acolchado y comenzado a tocarle sus partes íntimas.

La denunciante sostuvo además que, después del episodio, Medina le habría pedido que no contara lo sucedido a la familia.

La acusación forma parte ahora de una investigación judicial que deberá determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades.

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Iara Ledesma ya había hablado públicamente del supuesto abuso

No es la primera vez que Iara realiza esta acusación contra su primo. Según trascendió, tres años atrás ya había relatado públicamente una situación similar durante una aparición televisiva.

La joven también aseguró que no mantenía un contacto habitual con Medina pese al vínculo familiar.

Antes de realizar la denuncia penal, Iara habría hablado con su madre sobre lo que, según su versión, ocurrió en 2020.

De acuerdo con su declaración, Medina habría admitido lo sucedido ante la familia y pedido que “lo perdonaran”. Este punto forma parte del relato de la denunciante y deberá ser evaluado dentro de la investigación.

Actualmente, Iara Ledesma es representada por el abogado Rodolfo Baqué.

Thiago Medina negó categóricamente la acusación

Tras conocerse la denuncia, Thiago Medina rompió el silencio a través de sus redes sociales y rechazó la acusación.

“Niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen. El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, manifestó.

El ex Gran Hermano señaló además que no brindará mayores detalles públicamente mientras avance la causa.

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Según explicó, tomó esa decisión “por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas”.

Qué pasará ahora con la causa contra Thiago Medina

La investigación continuará durante los próximos días con la incorporación de nuevas medidas de prueba.

Entre ellas, se esperan los resultados de las pericias psicológicas realizadas a las partes, que serán incorporados al expediente y analizados por la Fiscalía.

La imputación no implica una condena y será la investigación judicial la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la acusación.

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De acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, la figura de abuso sexual con acceso carnal contempla penas de 6 a 15 años de prisión, aunque la eventual calificación y aplicación de una pena dependerán de lo que determine la Justicia y de las circunstancias acreditadas en el expediente.