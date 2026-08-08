Crisis total en River: perdió 1-0 con Tigre, sumó su sexta caída al hilo y crece la presión sobre Coudet

Anuncio
Lunes 10 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ BUENOS AIRES: 5°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CABA: 7°C · Sensación 3°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA PAMPA: 3°C · Sensación -0°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHACO: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 57% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CóRDOBA: 6°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 10 km/h · Hum. 59% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTA FE: 10°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 13 km/h · Hum. 65% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ ENTRE RíOS: 9°C · Sensación 5°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MENDOZA: 4°C · Sensación -1°C · Llovizna leve · Viento 14 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SAN JUAN: 6°C · Sensación 3°C · Parcialmente nublado · Viento 2 km/h · Hum. 48% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SAN LUIS: 6°C · Sensación -3°C · Parcialmente nublado · Viento 37 km/h · Hum. 50% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ LA RIOJA: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 32% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CATAMARCA: 11°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 44% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ TUCUMáN: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 1 km/h · Hum. 78% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 53% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SALTA: 7°C · Sensación 4°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 72% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ JUJUY: 7°C · Sensación 5°C · Cubierto · Viento 1 km/h · Hum. 81% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ CORRIENTES: 12°C · Sensación 9°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MISIONES: 12°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 19 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ FORMOSA: 12°C · Sensación 8°C · Mayormente despejado · Viento 18 km/h · Hum. 58% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ NEUQUéN: 2°C · Sensación -2°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ RíO NEGRO: 5°C · Sensación 1°C · Mayormente despejado · Viento 17 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHUBUT: 1°C · Sensación -3°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.470,00 · Venta $1.521,00 ☁ SANTA CRUZ: 3°C · Sensación -4°C · Cubierto · Viento 26 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 4°C · Sensación -0°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 88%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Deportes | agosto 8, 2026

Crisis total en River: perdió 1-0 con Tigre, sumó su sexta caída al hilo y crece la presión sobre Coudet

El Millonario volvió a mostrar una pobre imagen y cayó en Victoria por un gol de Ignacio Russo a diez minutos del…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

River volvió a perder y profundizó una crisis que parece no encontrar piso. El equipo de Eduardo Coudet cayó 1-0 ante Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, y acumuló su sexta derrota consecutiva entre todas las competencias.

El Millonario llegó a Victoria con la obligación de reaccionar después de una seguidilla que había encendido todas las alarmas. Sin embargo, volvió a exhibir problemas para generar juego y escasa capacidad ofensiva y terminó recibiendo otro golpe cuando el encuentro parecía encaminarse al empate.

Anuncio

Ignacio Russo volvió a castigar a River

Cuando faltaban apenas diez minutos para el final apareció Ignacio Russo para quebrar el cero y darle la victoria al Matador.

El delantero volvió a convertirse en verdugo de River: ya había anotado dos tantos en la recordada goleada 4-1 de Tigre en el Monumental, cuando el conjunto de Núñez todavía era dirigido por Marcelo Gallardo.

Esta vez necesitó solamente un gol para dejar al Millonario nuevamente con las manos vacías y darle a Tigre tres puntos fundamentales.

Seis derrotas consecutivas y una crisis que golpea a Coudet

La dimensión de la crisis queda expuesta en la sucesión de resultados. River perdió sus primeros cuatro encuentros del Clausura 2026 ante Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre.

Anuncio

A esas caídas se suman la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura y la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi.

El saldo es demoledor: seis derrotas consecutivas en partidos oficiales.

Pero la preocupación en Núñez ya excede los resultados. River no logra encontrar una identidad futbolística ni respuestas que permitan anticipar una recuperación, mientras crece el malestar de los hinchas.

La derrota ante Rosario Central ya había provocado fuertes cuestionamientos en el Monumental y el nuevo traspié en Victoria dejó al entrenador nuevamente en el centro de la escena.

Anuncio

Coudet, contra las cuerdas antes de la Copa Sudamericana

El margen para Eduardo Coudet se achica rápidamente. River necesita cortar la racha y recuperar confianza, pero ahora aparece en el horizonte un desafío que puede resultar determinante para el futuro del entrenador: la Copa Sudamericana.

Después del golpe ante Tigre, el Millonario deberá cambiar rápidamente el foco y preparar su próximo compromiso internacional. En un escenario de seis derrotas consecutivas y creciente presión, el resultado puede convertirse en un punto de inflexión para un ciclo que atraviesa su momento más delicado.

Tigre, por su parte, consiguió un triunfo de enorme impacto ante uno de los grandes del fútbol argentino y continúa consolidando su buen comienzo en el Clausura.

El Especial de Marcelo Neira
AL AIRE AHORA

El Especial de Marcelo Neira