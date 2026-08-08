Boca mejoró y mereció más, pero volvió a pagar caro un error: empate 1-1 con Vélez

Parece que volió la chispa. Boca mostró señales de recuperación, pero no pudo quedarse con la victoria. El equipo de Rodolfo Arruabarrena empató 1-1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro en el que el Xeneize generó oportunidades y tuvo momentos de clara superioridad.

El conjunto de la Ribera salió con una actitud más agresiva que en sus anteriores presentaciones, tomó la iniciativa y consiguió mejores conexiones en ataque. Sin embargo, cuando parecía tener controlado el desarrollo, volvió a aparecer uno de los problemas que más lo viene castigando: los errores defensivos.

Vélez aprovechó un error y Boca tuvo que reaccionar

Diego Valdés puso en ventaja al Fortín en una acción que dejó nuevamente expuesta a la defensa de Boca. Una desatención terminó obligando al equipo de Arruabarrena a correr desde atrás.

Esta vez, sin embargo, Boca no se derrumbó después del golpe.

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La reacción llegó de la mano de Santiago Ascacíbar, quien volvió a convertirse en una pieza importante del equipo después de haber marcado también ante Estudiantes. El mediocampista apareció para establecer el 1-1 y volver a meter al Xeneize en partido.

Boca buscó el triunfo, pero le faltó contundencia

Después del empate, Boca mantuvo la iniciativa y especialmente durante el segundo tiempo buscó con mayor insistencia el gol de la victoria.

El Xeneize manejó buena parte del encuentro y generó situaciones suficientes para aspirar a los tres puntos. La circulación de la pelota, la intensidad y la actitud mostraron una evolución respecto de actuaciones anteriores.

Sin embargo, le faltó contundencia en los últimos metros para transformar esa superioridad en el resultado.

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El empate terminó dejando una sensación agridulce: Boca mejoró desde el funcionamiento, pero desperdició la posibilidad de sumar una nueva victoria y todavía no logra alcanzar la regularidad que necesita en el Clausura.

La defensa, el problema que Boca todavía no puede resolver

Más allá de las señales positivas, el partido volvió a dejar una advertencia para Arruabarrena. Los errores defensivos continúan condicionando al equipo y ante Vélez una nueva desatención terminó costándole dos puntos.

La diferencia respecto de otros encuentros estuvo en la respuesta. Boca siguió jugando después del 0-1, consiguió empatar y buscó dar vuelta el resultado.

Ahora, el desafío será sostener la mejoría futbolística y corregir las fallas defensivas para que las buenas sensaciones comiencen a convertirse en victorias.