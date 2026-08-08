El consumo de carne en la Argentina atraviesa una profunda transformación debido a los cambios en el poder adquisitivo. Sin embargo, comer rico y abundante no tiene por qué convertirse en un lujo inalcanzable. Desde lo económico y lo culinario, existen excelentes alternativas que solo requieren un poco más de técnica, tiempo y cariño frente a las hornallas.

13 recetas con cortes de carne económicos

Para los parrilleros de alma que no negocian el fuego del fin de semana, los cortes clásicos de alto valor pueden ser sustituidos con un éxito rotundo: el costoso vacío encuentra un gran reemplazo en la cima; el bife de chorizo cede su lugar al tierno flat iron (la tradicional marucha cortada en bifes sin el nervio central); la entraña puede ser sustituida por la marucha entera a la parrilla; y el tradicional costillar tiene a la punta de espalda como su alternativa más rendidora y sabrosa.

Pero la verdadera magia del ahorro se produce en las cocciones largas. Ya sea en ollas de hierro, guisados o asaderas de horno profundo, piezas enteras como la tapa de asado, la tapa de nalga, el osobuco y el roast beef se transforman en manjares que se deshacen en la boca. A continuación, detallamos 13 ideas imperdibles.

Tapa de Asado y Tapa de Nalga: versatilidad pura al horno o a la parrilla

Tapa de Asado

La tapa de asado es un corte que suele pesar entre 3 y 4 kilos, ubicado en la última parte del costillar. Su versatilidad permite jugar con diferentes métodos de cocción, logrando platos de alto perfil a un costo muy razonable.

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1. Tapa de asado con verduras: El secreto de este plato es la humedad. Se sella la carne y luego se la rodea de vegetales (zanahorias, cebollas, morrones), bañando todo con un buen caldo de carne, un vaso de vino tinto y hierbas aromáticas como romero y tomillo. Si buscás que la carne se desarme sola, tapá la fuente con papel aluminio y duplicalo el tiempo de cocción a fuego mínimo, agregando las verduras a la mitad del proceso para que mantengan su textura.

2. Pastrón casero: Una verdadera joya para los amantes de los sándwiches. La carne debe curarse en la heladera durante unos 10 días, sumergida en una salmuera con azúcar rubia y especias (granos de pimienta, semillas de coriandro, laurel). Luego se hornea lentamente. La paciencia tiene una recompensa inigualable: un fiambre casero ideal para comer caliente con mostaza.

3. Locro con carne y jamón de cerdo: Al tradicional locro patrio, que ya de por sí utiliza cortes económicos como la falda o la tapa de asado, se le puede sumar pechito o jamón de cerdo. Esta combinación no solo aporta un sabor ahumado espectacular, sino que hace que la olla rinda mucho más.

4. Tapa de asado a la pizza: Una alternativa brillante para el domingo a la parrilla. Debe cocinarse a una altura prudente y con poca brasa para evitar arrebatarla, ya que es un corte fibroso. Una vez que la damos vuelta, se corona la superficie dorada con abundante salsa de tomate condimentada con ajo y orégano, y una generosa capa de mozzarella que se fundirá con el calor ascendente.

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5. Tapa de asado con papas rústicas y huevos: Un plato con espíritu de bodegón. La carne se cocina en sus propios jugos y se acompaña con papas cortadas en cuñas, asadas con pimentón y romero. El toque final lo dan un par de huevos fritos que elevan la preparación.

6. Tapa de nalga al horno: A diferencia de la tapa de asado, este corte es más magro y propone una cocción mucho menos prolongada. Es la fórmula ideal para quienes prefieren disfrutar de un corte jugoso por dentro y dorado por fuera. Queda perfecta si se la unta previamente con una provenzal o una mezcla de mostaza y miel.

Osobuco: la magia del tuétano y los estofados de la abuela

Osobuco

Ubicado en la pata trasera de la vaca, el osobuco es un corte económico que esconde un gran tesoro: el tuétano o caracú. Esta médula aporta una textura gelatinosa y una cremosidad inigualable que engalana cualquier salsa.

7. Arroz con osobuco: La opción perfecta para la cocina de aprovechamiento. Se utiliza la carne estofada que sobró del día anterior, desmenuzándola finamente. El secreto está en cocinar los granos de arroz directamente en el “fondo de cocción” (los jugos reducidos de la carne y las verduras), logrando un color profundo y un sabor inconfundible.

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8. Osobuco para cortar con cuchara (braseado): Un clásico que nunca falla. Las ruedas de osobuco se enharinan ligeramente y se doran. Luego, se sumergen en una asadera profunda con vino tinto, caldo y vegetales, y se cocinan tapadas durante al menos 3 horas a fuego muy bajo. El resultado es una carne tan tierna que no hace falta usar cuchillo para cortarla.

9. Empanadas de osobuco al malbec: Al cocinar la carne a fuego muy lento en una reducción de vino Malbec, el colágeno natural del osobuco se funde, generando un relleno húmedo y suculento. Tras desmenuzar la carne y dejar enfriar la mezcla (para que la grasa coagule y facilite el armado), obtendrás unas empanadas de un sabor profundo e intenso, muy superiores a las de carne picada tradicional.

10. Ravioles de osobuco y espinaca: Aprovechando el mismo principio del deshilachado, el osobuco estofado se procesa ligeramente y se mezcla con espinaca salteada, ajo y una buena cantidad de queso parmesano. Esto da como resultado un relleno firme, sabroso y perfecto para amasar tus propias pastas caseras de domingo.

11. Polenta con osobuco: El plato imbatible para combatir las bajas temperaturas. Mientras la carne se estofa lentamente en una salsa de tomate perita, cebolla, ajo y salchicha parrillera cortada en trozos, se prepara una polenta bien cremosa (idealmente montada con manteca y leche). La salsa robusta coronando la polenta suave es un contraste de texturas perfecto.

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Roast Beef: el rey indiscutido de las ollas

Roast Beef el corte clasico de carne

Esta enorme pieza, que se ubica en la parte alta del cuello de la vaca, tiene una excelente distribución de grasa intramuscular. Al requerir largos tiempos de cocción para romper sus fibras, es insuperable para guisos. recordá pedirle a tu carnicero que le retire el cartílago duro que la recorre.

12. Ternerita guisada: Un plato súper rendidor y nostálgico. Comienza con un buen sofrito de cebolla, morrón y zanahoria, al que se le incorporan cubos generosos de roast beef. Luego de dorar todo, se cubre con caldo y salsa de tomate, dejándolo reducir a fuego corona. Es ideal para acompañar con puré de papas o sumar fideos moñito directamente en la olla durante los últimos diez minutos de cocción.

13. Estofado con masa: También conocido en la gastronomía mundial como pot pie. Se prepara una cazuela de estofado de roast beef bien concentrado y aromático. Antes de llevarla al horno, se sella la superficie del recipiente de barro con una capa de masa cruda (puede ser masa de tarta hojaldrada). Al hornearse, la masa se infla y se dora, generando un efecto de “horno a presión” que atrapa los vapores, concentra todos los aromas y ofrece una tapa crujiente espectacular para mojar en la salsa.