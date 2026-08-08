VIDEO El mensaje de Jorge Messi que emocionó a Lionel cuando tenía 20 años: “Te queremos, te amamos”

En medio del dolor por la muerte de Jorge Messi a los 68 años, un video de hace casi dos décadas vuelve a mostrar la profundidad del vínculo que mantuvo con su hijo Lionel Messi. Las imágenes corresponden a 2007, cuando el futbolista tenía apenas 20 años y ya comenzaba a convertirse en una de las grandes figuras del Barcelona.

Durante una entrevista realizada por Marcelo “El Pelado” Ramírez en Rosario, la producción sorprendió al joven Messi con un mensaje grabado de su padre. Jorge habló de la historia que habían recorrido juntos, de los sacrificios familiares y, especialmente, de los momentos difíciles que habían debido superar.

“Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos. Sobre esos momentos no tan buenos vos sabés que siempre salimos reforzados, y pretendemos que esto continúe así porque esto nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos”, comenzó Jorge.

El orgullo de Jorge Messi por la persona en la que se había convertido Lionel

El mensaje no estuvo centrado en los goles, los títulos ni en el enorme futuro futbolístico que ya se proyectaba para su hijo. Jorge eligió hablar de Lionel como persona.

“Sos una excelente persona, no te lo digo por ser tu padre sino porque la mayoría de la gente que te conoce sabe que es así. Por eso espero que esto siga de por vida así, que vos sigas siendo lo que sos y la gente te quiera”, le dijo.

Las palabras remitían también a una etapa decisiva para toda la familia Messi: la partida de Rosario y los años vividos lejos de la Argentina mientras Lionel intentaba abrirse camino en Barcelona.

Jorge recordó aquellos sacrificios: “A pesar de haber pasado tanto tiempo la familia separada de nuestro país, de nuestras raíces, a pesar de pasar tanto tiempo solo y afrontar las cosas malas que nos fueron sucediendo… a pesar de eso levantamos la cabeza y todo nos fue bien”.

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Y reconoció especialmente el papel de su hijo para atravesar aquellos años: “Sabemos muy bien que tu esfuerzo, tu voluntad, tu garra ayudó”, expresó en otro tramo del mensaje.

“Siempre afrontaste la vida con una sonrisa”

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando Jorge Messi habló en nombre de toda la familia y destacó la forma en que Lionel había enfrentado las dificultades que aparecieron desde que era apenas un adolescente.

“Demás está decirte que tanto yo como tu familia te adoramos como a tus hermanos, y que defendemos a guerra y uña la personalidad que vos tenés, porque sabemos que a pesar de que te han pasado cosas malas, siempre afrontaste la vida con una sonrisa”, expresó.

Luego llegó una frase que, escuchada casi dos décadas después, adquiere una dimensión especialmente emotiva: “Nos ayudaste a ser más fuertes para poder continuar con esto. ¿Qué te puedo decir? Que te queremos, que te amamos”.

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Un video que adquiere otro significado tras la muerte de Jorge Messi

Aquel joven de 20 años todavía estaba muy lejos de imaginar todo lo que vendría después. Faltaban los Balones de Oro, las Champions League, la Copa América y el Mundial con la Selección Argentina, entre muchos otros logros.

Pero el mensaje de Jorge no hablaba de lo que Lionel podía ganar. Hablaba de la familia, el desarraigo, las dificultades atravesadas juntos y el deseo de que su hijo conservara su manera de ser.

Casi dos décadas después, y tras conocerse la muerte de Jorge Messi, aquellas palabras vuelven a emocionar y permiten recuperar una faceta íntima de la relación entre padre e hijo: “Que te queremos, que te amamos”.