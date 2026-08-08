“La última bala será la Sudamericana”: durísimo, Lito Costa Febre apuntó contra Coudet tras otra derrota de River

El límite de Coudet será la Copa Sudamericana. Qué pena, ¿no? Qué pena con un plantel tan valioso, con tanto esfuerzo, con tantos millones puestos para que todo funcione.

Un equipo sin ideas, un equipo que no juega nada, un técnico que ya a los 10 minutos del segundo tiempo se conformaba con el empate 0 a 0. A un técnico al cual le reclamábamos los cambios para que River tuviera voluntades ofensivas para poder ganarlo al partido, movió recién en el final el banco de los suplentes con el ingreso de Borré.

No juega nada River. Más allá que no le hayan cobrado el penal del primer tiempo, tiene sabor a nada River. Lo dijimos en aquel partido contra Estudiantes de Río Cuarto: River con Coudet no juega nada, es muy feo lo que intenta hacer adentro de una cancha.

Lo esperamos porque recién llegaba cuando él, con una sonrisa que no valía la pena darle lugar a esa sonrisa después de haber perdido la final contra Belgrano, en la conferencia de prensa contra Blooming dijo: ‘Se vendrán cosas lindas’. Las cosas que están pasando futbolísticamente hablando en River son realmente muy feas.

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Y él solo, él solo —porque en algún momento dijo ‘Esto me está costando más de lo pensado’ cuando iba la tercera o cuarta fecha de su llegada a River— no imagino, no me quiero imaginar lo que debe estar pasándole por la cabeza. Él solo se puso la soga al cuello, que ahora le está apretando mucho.

Se la puede desajustar recién un poco si pasa la serie contra los colombianos.

Chacho, Chacho, en tu perfil de WhatsApp pusiste que “los cagones no hacen historia” y a la hora pusiste “a muerte con estos muchachos”. ¿Convicción o capricho? Chacho, pensalo bien. Tenés un plantelazo, te traen todo, te falta Almada… Invirtió River 70 millones de dólares.

Es el sexto partido que pierde de manera consecutiva, cuatro de cuatro en el torneo, River no hace goles. ¿Qué hay que esperar? La última bala será la Sudamericana. Da pena ver a River así.

Se equivocó Moreno, lo aprovechó Tigre, lo presionó, le robó la pelota como si fuera un pivito que recién empezaba a caminar. La pusieron para Ruso y definió con una gran tranquilidad ante la salida de Beltrán. Así le ganó Tigre a River.

Hay que volver al lugar desde donde no nos echaron, hay que volver a la AFA, hay que volver y pelear desde adentro las cosas.

El partido se definió por dos errores: el error grotesco de Moreno y el error del árbitro que, para nosotros, no le concedió a River un penal.

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