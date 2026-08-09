Video viral: una cámara de seguridad registró una extraña figura que parece atravesar las rejas de una casa

Una cámara de seguridad captó una misteriosa figura de apariencia humana frente a una vivienda. El video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, despertó todo tipo de reacciones por un detalle que llamó la atención de los usuarios: la silueta parece atravesar las rejas del ingreso al inmueble.

Según las imágenes, la figura aparece durante algunos segundos, se desplaza por el frente de la casa y luego desaparece, sin que se pueda determinar con claridad de qué se trata. El registro dio lugar a múltiples interpretaciones entre quienes sostienen que podría tratarse de un fenómeno paranormal y quienes creen que puede tener una explicación relacionada con la iluminación, el ángulo de la cámara o la calidad de la grabación.

El video se volvió viral y acumuló miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios aseguraron que se trataba de una supuesta entidad, otros pidieron cautela y recordaron que este tipo de registros suele prestarse a distintas interpretaciones.