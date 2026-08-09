Ana Rosenfeld contó qué falta para terminar la guerra entre Wanda e Icardi y lanzó una fuerte revelación sobre la cuota alimentaria

La reconocida abogada Ana Rosenfeld fue entrevistada en el programa Plan C, por Radio Del Plata AM 1030 y en ese contexto, dejó en claro cuál es su posición a la hora de comunicar las novedades del expediente sobre el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi y aseguró que busca separar lo mediático de lo estrictamente judicial.

“Conmigo siempre van a encontrar la realidad jurídica. O sea, yo no estoy obligada, y jamás lo haría, a tergiversar para que se genere una confusión. Yo les voy a decir las cosas como son: cuando gano, gano y cuando pierdo, pierdo. ¿Por qué? Porque a la gente no la pueden confundir ni desinformar”, afirmó.

Además, reconoció que muchas veces debe intervenir públicamente ante las versiones que circulan alrededor de la disputa: “Lamentablemente, yo tengo que salir a contestar todo el tiempo en los medios, porque no me gusta que se instalen verdades o mentiras”.

Ana Rosenfeld reveló cómo está el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Uno de los puntos centrales de la entrevista en Plan C fue el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Rosenfeld sostuvo que el futbolista podría haber iniciado el trámite en la Argentina sin que eso afectara las otras discusiones judiciales que mantiene en el exterior.

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“Cuando yo dije en el año 24 que si el señor Icardi se hubiera querido divorciar, lo hacía en la Argentina, y eso no cambiaba el panorama, recuperaba la actitud nupcial en dos meses, aunque tres, y automáticamente podía contraer nupcias, que es lo que siempre están, no sé, bregando por ahí, que él está esperando divorciarse para casarse”, explicó.

Y continuó: “Lo hubiera hecho acá en la Argentina, y eso no era óbice ni obstáculo para que él discuta en Italia o en Turquía las otras cuestiones que está discutiendo. O sea, es mentira, es mentira que si hacía el divorcio acá se le caían las otras pretensiones. No”.

Respecto de la situación actual, Rosenfeld precisó: “Todavía está casado, porque lo único que salió es una sentencia de separación personal, con lo cual ahora, una vez que salga la sentencia de divorcio, que tendría que estar saliendo como mucho una semana, diez días, quince días más, un mes como mucho, a partir de ahí Mauro Icardi se puede volver a casar, si es lo que realmente él ambiciona”.

Rosenfeld aseguró que Icardi todavía adeuda alimentos

Otro de los momentos fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la cuota alimentaria de las hijas que Wanda Nara tiene con Mauro Icardi.

La abogada fue contundente sobre el estado del reclamo: “Los alimentos todavía están adeudados. El señor paga cuando las liquidaciones se van confirmando en Cámara”.

Luego explicó cuál es el procedimiento que utiliza para reclamar las sumas: “Yo pongo la cuota lisa y llana, ni siquiera me tomo el trabajo de agregarle los intereses de entrada, para que no me empiece a cuestionar si en vez de 30 era 31 o 30 a 500. No, me debés la cuota alimentaria lisa y llana. Después, cuando la pagues, te discuto los intereses”.

Y agregó sobre uno de los pagos realizados desde el exterior: “Se mataron por hacerle conocer a los medios una transferencia que habían hecho con un recibo en turco, que no se entendía nada. Lo único que se vislumbraba era el nombre del señor, el nombre de la señora y un monto. De ahí en más no se sabía qué era”.

La disputa por la cuota alimentaria

Rosenfeld también reveló que la defensa de Icardi pretende una reducción de la cuota, mientras que ella realizó un planteo exactamente en sentido contrario.

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“Ahora plantean una reducción de la cuota alimentaria y yo lo que estoy planteando es una reconvención por aumento de cuota alimentaria porque realmente estamos demostrando que el caudal económico de este señor, que a pesar de no tener algún contrato, sigue siendo importante. Por lo tanto, no puede pedir la reducción de la cuota alimentaria de sus hijas y bajar el nivel de vida”, sostuvo.

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre el patrimonio de Wanda Nara

Durante Plan C también le preguntaron directamente si la Justicia podía obligar a Wanda Nara a declarar su patrimonio.

Rosenfeld respondió: “No, Wanda tiene su patrimonio en blanco. No tiene que declararlo. El juzgado lo único que pidió es si las propiedades que tiene Wanda tienen o no contrato de alquiler. O sea, no la titularidad, que obviamente es de público y notorio, sino si tienen un contrato de alquiler, o sea, si tiene plata de renta para comer de ahí”.

La abogada hizo entonces una aclaración sobre el destino de los ingresos de la conductora y remarcó que Wanda tiene cinco hijos, no solamente las dos niñas que comparte con Icardi.

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“Ellos piensan que los ingresos que provienen de las rentas que tiene Wanda están solamente destinadas a las hijas de Icardi. Y no es así. Cuando Wanda trabaja y gana plata es para pagar los alimentos de sus cinco hijos. Esa es una gran confusión, una gran mezcolanza de la otra parte que dice ‘con los alquileres que recibe’. No, con los alquileres que Wanda recibe son para pagar alimentos de cinco chicos y obviamente también para vivir ella”, afirmó.

“¿Cuándo termina esto?”: la respuesta de Rosenfeld

Ante la pregunta sobre cuándo podría finalizar definitivamente la disputa, Rosenfeld respondió: “Termina cuando yo tenga un interlocutor. Cuando me pueda sentar con alguien y les voy a explicar dónde está el meollo de todo esto”.

En ese punto puso como ejemplo la controversia que se produjo alrededor de los pasaportes de las hijas de la expareja.

“Todo el despelote que se armó alrededor de los pasaportes demostró que verdaderamente no tengo con quién hablar. Porque si Mauro Icardi hubiera firmado el mero consentimiento para que estos pasaportes se expidan, las chicas hubieran vuelto a la Argentina y hubieran seguido con su vida normal”, señaló.

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Rosenfeld cuestionó el pedido para que las niñas regresen a Turquía

La abogada también se detuvo en la discusión por la restitución internacional de las hijas de Wanda e Icardi.

Rosenfeld contó que, luego de conocerse la desvinculación del futbolista del Galatasaray, realizó una presentación judicial: “En ese momento yo presenté un escrito diciendo: ‘Bueno, deviene absolutamente abstracta la restitución internacional porque obviamente no va a pedir que las chicas vuelvan a un país donde él no está, donde no tiene contrato’. Esa es la discusión ahora”.

Sobre el final de la entrevista volvió sobre ese punto y profundizó su postura.

“Primero bajá esa famosa restitución internacional que no tiene ni pie ni cabeza. Bajala, porque no podés pedir que los chicos vuelvan a Turquía cuando él tenía una cédula de identidad, un documento de identidad ligado a un contrato con el Galatasaray; ni él es turco. Entonces, ¿para qué va a volver a Turquía?”, planteó.

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La fuerte definición sobre el poder económico de Mauro Icardi

Rosenfeld también se refirió a los gastos de Icardi como argumento para sostener que conserva una capacidad económica importante.

La abogada mencionó la propiedad que adquirió después de su separación de Wanda y los viajes realizados recientemente: “A los dos meses de separado de Wanda compró una casa, la famosa casa de los sueños, que vale una pelota número cinco. Entonces, ¿qué significa? Él plata tenía. En este año, este solo mes hizo cinco viajes”.

Y agregó: “Tenía uno más programado, tengo entendido que era para viajar ayer a Miami, a Disney, con su pareja y con los chicos de la pareja. Con lo cual, estamos hablando que si en un mes hizo cinco viajes de semejante magnitud, obviamente demuestran que hay un poder adquisitivo importantísimo”.

La fórmula de Rosenfeld para terminar la guerra entre Wanda e Icardi

Hacia el cierre de la entrevista en Radio Del Plata, Rosenfeld sintetizó cuáles son, desde su perspectiva jurídica, los puntos que deberían resolverse para terminar con el enfrentamiento familiar.

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“La realidad jurídica se resuelve puertas adentro: bajando esa restitución internacional, bajándola porque no tiene ni pie ni cabeza, pagando los alimentos y fijando un régimen comunicacional. Y obviamente con el divorcio ya está, cada uno es libre”, afirmó.

La abogada aclaró además que no interviene en las causas penales que puedan existir entre las partes: “Yo no me ocupo de lo penal. Yo, sabés, hago la parte solamente de familia. Lo penal sigue un curso largo, los penalistas trabajan en lo suyo y obviamente están buscando encontrar causas y situaciones, tanto del lado de Icardi como del lado de Wanda, en las que yo personalmente no me involucro. Yo manejo, sabés que mi especialidad es familia y lo único que me interesa es el bienestar de los chicos”.