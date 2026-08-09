Un estudio reveló que muchos lectores prefieren los relatos escritos por la IA

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Villanova, en Pensilvania (Estados Unidos), reveló que muchos lectores calificaron mejor los relatos generados por inteligencia artificial que aquellos escritos por autores humanos. El trabajo también mostró que la mayoría de los participantes tuvo dificultades para identificar el origen de los texos.

El estudio, publicado en la revista Judgment and Decision Making, contó con la participación de 1.682 personas de entre 18 y 81 años. Los voluntarios leyeron distintos cuentos breves y evaluaron aspectos como la claridad, el interés y la calidad narrativa, además de intentar determinar si habían sido escritos por una persona o por un sistema de inteligencia artificial.

Para la investigación se utilizaron tres relatos de autores publicados en revistas literarias y otros tres generados con ChatGPT. En algunos casos, los participantes recibieron información sobre el supuesto origen de los textos y, en otros, debieron juzgarlos sin ninguna referencia previa.

Los resultados indicaron que los cuentos creados con inteligencia artificial recibieron mejores puntuaciones, especialmente cuando los lectores creían que habían sido escritos por un autor humano. Según la investigadora Deena Weisberg, una posible explicación es que los textos generados por IA suelen ser más directos y fáciles de procesar, mientras que la escritura humana acostumbra a ser más compleja y sutil