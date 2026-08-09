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Deportes | agosto 9, 2026

Último adiós a Jorge Messi: Lionel llegó a Rosario con su familia y fue directo al cementerio

El capitán de la Selección Argentina aterrizó este sábado por la noche en su ciudad natal junto a Antonela Roccuzzo y…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Lionel Messi llegó el sábado por la noche a Rosario para darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada a los 68 años tras atravesar una enfermedad.

El futbolista aterrizó a las 20.41 en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario a bordo de un avión privado y acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

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La llegada se produjo bajo un importante operativo de seguridad y un fuerte hermetismo para preservar la intimidad de la familia en uno de sus momentos más dolorosos.

Según se informó desde el lugar, los integrantes de la familia realizaron los trámites migratorios a bordo del avión, evitando así la exposición pública dentro de la terminal aérea.

Messi fue directamente al cementerio para despedir a su padre

Tras abandonar el aeropuerto, Messi y su familia se dirigieron directamente al Cementerio Parque Privado El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario, donde se realizaba la despedida de los restos de Jorge Messi.

Pasadas las 21.20, una camioneta negra ingresó al predio. Si bien las imágenes no permitieron observar con claridad al capitán argentino, los aplausos de las personas que aguardaban en el lugar acompañaron la llegada de la familia Messi.

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De esta manera, pocas horas después de conocerse la muerte de su padre, Lionel pudo llegar desde Estados Unidos hasta Rosario para acompañar a su familia y despedir a Jorge.

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario

Jorge Horacio Messi falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años, luego de permanecer internado en Rosario mientras atravesaba un delicado cuadro de salud.

La noticia provocó una fuerte conmoción en el fútbol argentino e internacional por el papel fundamental que tuvo Jorge en la vida y en la carrera del capitán de la Selección.

Desde los primeros años de Lionel en Rosario hasta su llegada a Barcelona cuando tenía apenas 13 años, Jorge fue uno de los grandes sostenes de su carrera. Con el paso del tiempo también se convirtió en su representante, administrador y una de las personas de mayor confianza del futbolista.

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La AFA y numerosos clubes argentinos expresaron sus condolencias a la familia. Además, la entidad que conduce el fútbol nacional dispuso un minuto de silencio antes de todos los partidos, brazaletes negros para jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, y las banderas de sus instalaciones a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

El Especial de Marcelo Neira
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