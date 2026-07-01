La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, dio un nuevo paso este miércoles con una decisión clave de la Justicia. El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen detenidos por distintos grados de participación en uno de los casos que más conmocionó a la provincia durante las últimas semanas.

Según confirmaron fuentes judiciales, la resolución alcanzó al principal sospechoso del crimen y a otros dos imputados, mientras que Mariana Palmero, la cuarta detenida en la causa, no fue incluida por el momento en la medida, aunque continúa imputada y privada de su libertad.

Quiénes recibieron la prisión preventiva

El principal acusado es Claudio Barrelier, de 47 años, quien seguirá detenido acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

Para la Fiscalía, los elementos reunidos hasta el momento sostienen la hipótesis de que Barrelier fue el autor material del brutal asesinato de la adolescente.

La prisión preventiva también alcanzó a Osvaldo Fassetta, quien alquilaba una habitación en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 800, donde se desarrollan buena parte de las investigaciones, y a Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que aparece mencionado en el expediente y administradora del bar Wachitas, ambos acusados por encubrimiento agravado.

En el caso de Fassetta, además, el fiscal Garzón todavía no resolvió el pedido de excarcelación presentado por su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, por lo que esa solicitud continúa bajo análisis.

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Por qué Mariana Palmero no recibió la preventiva

La única detenida que no fue alcanzada por la prisión preventiva es Mariana Palmero, expareja de Barrelier.

Sin embargo, eso no implica que haya quedado desvinculada de la investigación. La mujer continúa imputada por el mismo delito que el principal acusado y permanece detenida mientras la Fiscalía profundiza distintas medidas de prueba.

Hasta el momento, Palmero no declaró en indagatoria, aunque se espera que lo haga durante esta semana o la próxima.

La situación procesal de la mujer comenzó a complicarse después de que los investigadores incorporaran nuevos elementos al expediente.

El mensaje que complicó a Palmero

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores surgió tras las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Palmero.

Según consta en la causa, la mujer le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier durante la noche del 23 de mayo, fecha en la que ocurrió el crimen.

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“¿Qué es ese grito?”, escribió Palmero, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los peritos.

Para la Fiscalía, ese intercambio constituye un elemento de importancia porque demostraría que la mujer escuchó movimientos o situaciones compatibles con el ataque que sufrió Agostina Vega.

A ese dato se sumó el resultado de peritajes acústicos, que concluyeron que resultaba prácticamente imposible que Palmero no hubiera escuchado lo ocurrido dentro de la vivienda esa noche.

Esas pruebas fueron determinantes para ordenar su detención días atrás y mantenerla vinculada al expediente.

La declaración de una testigo clave

Otro de los testimonios incorporados a la causa también aportó contexto sobre el entorno de los imputados.

Una testigo considerada clave explicó ante la Agencia Noticias Argentinas que Palmero trabajaba en el bar ubicado sobre Ituzaingó 521, donde realizaba tareas de limpieza y atención.

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“Limpiaba las mesas y los baños y servía el vino a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a grupos de rock”, relató la mujer.

Ese establecimiento también aparece mencionado en distintas líneas investigativas que buscan reconstruir los movimientos de los involucrados antes y después del crimen.

Un caso que conmociona a Córdoba

El asesinato de Agostina Vega, de apenas 14 años, provocó una profunda conmoción en Córdoba por la extrema violencia con la que fue cometido.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía reunió peritajes, testimonios, análisis de teléfonos celulares y distintas medidas técnicas para reconstruir las últimas horas de la adolescente y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

La decisión de dictar la prisión preventiva representa un paso procesal importante porque implica que el fiscal considera que existen elementos suficientes para sostener las acusaciones mientras continúa la investigación.

No obstante, el expediente todavía permanece abierto y la instrucción continúa con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, la declaración indagatoria pendiente de Mariana Palmero y la resolución sobre el pedido de libertad presentado por la defensa de Fassetta.

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Mientras tanto, la familia de Agostina sigue reclamando justicia por el crimen de la adolescente, en una causa que permanece bajo fuerte seguimiento judicial y social y que todavía puede sumar nuevas definiciones en los próximos días.