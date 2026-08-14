Tras la cumbre peronista, también se busca la reunión Milei-Macri: qué opina Patricia Bullrich y la mesa chica del PRO

El PRO y La Libertad Avanza dieron un primer paso para recomponer su vínculo político con una reunión en Casa Rosada. Fernando de Andreis planteó que un nuevo encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri podría concretarse si las negociaciones avanzan. Santilli refuerza con las provincias.

El acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a abrir la posibilidad de un encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri. Luego de varios meses de tensión y desencuentros, dirigentes de ambos espacios mantuvieron una reunión en la Casa Rosada que tuvo como objetivo reconstruir la confianza y comenzar a ordenar una agenda común de cara a 2027.

Fernando de Andreis, uno de los participantes del encuentro, consideró que una nueva reunión entre los dos principales referentes podría ser el resultado de ese proceso. “Creo que están en eso. No digo mañana, pero si esto avanza bien debería desembocar en eso”, afirmó este viernes luego de los primeros avances.

El encuentro reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; al secretario general del PRO, Fernando de Andreis; y a los referentes de La Libertad Avanza Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La reunión se produjo después de un contacto telefónico entre Macri y Karina Milei y estuvo enfocada, en una primera instancia, en recomponer el vínculo entre los dos espacios y coordinar posiciones sobre la agenda parlamentaria.

Diego Santilli es clave en el acercamiento con las provincias para lograr ese gran armado: este viernes volvió a viajar al Norte por segunda vez en apenas tres días. El miércoles había participado de la 24° Asamblea del Norte Grande en Posadas, donde se reunió con ocho gobernadores y representantes de otras dos provincias. Este viernes, en tanto, llegó a Catamarca junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para inaugurar la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El funcionario nacional fue recibido por el gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales que viene mostrando una postura de colaboración con el Gobierno y que ha respaldado distintas iniciativas del oficialismo en el Congreso.

En tanto, De Andreis, del riñón del PRO, ponerle límites a las expectativas sobre un acuerdo inmediato. “Santilli nos convocó a Rosada y fue una buena reunión, un muy buen primer paso para construir confianza y compartir la mirada de blindar el cambio en Argentina. Fue una conversación nacional, de fondo y conceptual”, señaló. El dirigente aclaró que todavía no se habló de candidaturas ni de un distrito en particular: “Para lo que es acuerdos electorales falta muchísimo, no hablamos de ningún distrito en particular ni de ninguna cuestión electoral”.

Desde La Libertad Avanza también calificaron positivamente el encuentro y plantearon que la discusión deberá avanzar en dos frentes: el respaldo a la gestión y la construcción electoral. Martín Menem sostuvo que la reunión fue “muy positiva” y explicó que el objetivo es “trabajar para consolidar la transformación que vive Argentina, avanzar con la agenda parlamentaria y empezar a pensar cómo vamos a vincularnos en términos electorales”.

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En esa línea, el titular de la Cámara de Diputados anticipó que habrá una mesa de diálogo con reuniones periódicas. “Estamos trabajando en esa mesa con un diálogo que seguramente tenga una periodicidad semanal o quincenal para ver cómo seguimos poniéndonos de acuerdo”, afirmó. Al mismo tiempo, buscó evitar que la negociación quede reducida a una disputa por candidaturas: “No es momento de hablar de candidaturas sino de definir rumbo e ideas”. Según la información difundida después del encuentro, ambos espacios acordaron mantener reuniones periódicas para coordinar la agenda parlamentaria y avanzar en la reconstrucción de la relación política.

La discusión electoral, de todos modos, ya comenzó a aparecer detrás de la mesa política. La Casa Rosada busca extender el entendimiento con el PRO a distintos distritos y avanzar hacia una estructura que permita consolidar el proyecto de Milei de cara a 2027. Entre los principales focos de negociación aparecen la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, aunque el oficialismo también pretende replicar acuerdos en territorios donde el macrismo conserva peso político.

Uno de los puntos que todavía genera diferencias es la posibilidad de competir juntos. Dentro del PRO existen sectores que prefieren preservar una identidad propia y presentarse de manera independiente. De Andreis reconoció esa tensión: “Para lo que es acuerdos electorales falta muchísimo”, mientras que Ritondo también puso sobre la mesa la discusión acerca de las PASO. “Las PASO tienen cosas a favor y en contra”, sostuvo, y explicó que dentro del partido hay dirigentes que consideran que son demasiado costosas y otros que, como él, entienden que “nos dio herramientas de construcción de alternativas”.

Patricia Bullrich, en tanto, planteó una posición más favorable a una coalición amplia y advirtió que el PRO probablemente reclamará protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo primero que nos va a pedir el PRO nos va a pedir la Ciudad de Bs.As…. hay que ser realistas… ¿vamos a decir obcecadamente ‘no’? Eso querría decir que no queremos una coalición”, afirmó. La exministra también sostuvo que el objetivo debe ser ampliar el espacio que acompaña al Gobierno y evitar que el proyecto libertario pierda el poder en 2027.

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En ese sentido, Bullrich puso el foco en la necesidad de sumar a los gobernadores que actualmente tienen vínculos con el oficialismo. “¿Cuál sería una base de negociación? Que aquellos que manejan una pcia. (5 gdores. radicales, 3 del PRO y 2 cercanos a JxC como Orrego y Poggi) sean parte de una coalición. Habría que respetar ese principio en los distritos”, planteó. La senadora también relativizó una eventual disputa personal por la Ciudad y recordó que, pese a haber ganado allí con el 51% de los votos como candidata a senadora, considera que la prioridad es construir una coalición.

La discusión también está atravesada por la necesidad del Gobierno de garantizar la continuidad del programa económico. De Andreis consideró que La Libertad Avanza pudo haber atravesado una primera etapa de aprendizaje y que ahora necesita ampliar sus respaldos políticos para enfrentar el próximo ciclo electoral. “Para fortalecer el programa económico hace falta darles solidez política”, sostuvo. En ese marco, el PRO interpreta que una alianza podría contribuir a reducir la incertidumbre política de cara a 2027.

Bullrich, además, vinculó la construcción de una coalición con la posibilidad de que Milei consiga la reelección. “La no reelección de este proyecto sería muy negativo”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de un cambio de rumbo político. También evitó poner su eventual candidatura en el centro de la discusión: “En mi caso, no tengo una idea sobre mí sino sobre el proyecto. No tiene sentido pensar en mí: el sentido es que este equipo debe agrandarse y coalicionar cada vez más para mantenerse en el gobierno”.

Por ahora, la prioridad de ambas fuerzas es evitar repetir los conflictos que marcaron su relación durante los últimos años. De Andreis planteó que el desafío consiste en definir “cómo no vamos a cometer el mismo error del pasado” y qué debería ser diferente en esta nueva etapa. El dirigente macrista también remarcó que el PRO quiere “blindar el cambio” y que todavía queda un largo proceso de conversación antes de traducir el acercamiento en un acuerdo electoral concreto.