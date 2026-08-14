Golpe al bolsillo: el boleto de colectivo rozará los $1.200 en septiembre y también aumentarán trenes y subtes

Viajar será más caro desde septiembre y el boleto mínimo de colectivo quedará a un paso de los $1.200 en el conurbano bonaerense. Las tarifas del transporte público volverán a aumentar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas que también alcanzarán a los trenes y al subte.

Desde el 1° de septiembre, los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,3%, mientras que las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad aplicarán una actualización del 4,1%.

Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto mínimo llegará a $1.158,97 en las líneas bonaerenses y a $887,87 en las porteñas.

Los ajustes profundizan el incremento del costo del transporte durante 2026. Hasta agosto, las tarifas de los colectivos acumularon una suba del 68,76% en la provincia de Buenos Aires y del 43,70% en CABA.

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Cuánto costará viajar en colectivo en Provincia

Para las líneas bonaerenses numeradas desde el 200 en adelante, las tarifas previstas desde septiembre quedarán de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.158,97 .

. De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83 .

. De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71 .

. De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45 .

. Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

De esta manera, un viaje largo en colectivo ya superará los $2.000 en las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario.

Cuánto aumentarán los colectivos en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas bajo jurisdicción porteña aplicarán un incremento del 4,1%.

El boleto mínimo, para recorridos de hasta tres kilómetros, subirá de $852,90 a $887,87. Para los trayectos de entre tres y seis kilómetros, la tarifa llegará a $986,57.

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Los recorridos de seis a 12 kilómetros costarán $1.062,56, mientras que los viajes de entre 12 y 27 kilómetros alcanzarán los $1.138,61.

Trenes y subtes también aumentarán en septiembre

El incremento del transporte no quedará limitado a los colectivos. El boleto mínimo de tren pasará de $420 a $480 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

El nuevo valor alcanzará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

En tanto, el boleto de subte aumentará de $1.684 a $1.753,04 desde septiembre.

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Quiénes pueden acceder a descuentos con la SUBE

La Tarifa Social Federal continuará ofreciendo un descuento del 55% para los grupos alcanzados por el beneficio, entre ellos jubilados y pensionados, titulares de AUH y AUE, estudiantes del Progresar, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y beneficiarios de distintos programas sociales.

Además, las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder al pasaje gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la SUBE.

Para aprovechar los beneficios disponibles, los usuarios deben mantener la tarjeta SUBE registrada y verificar qué descuentos corresponden según el servicio utilizado.