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VIVO DEL PLATA VIVO
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Aumentos en trenes, colectivos y subtes para el mes de septiembre
Bolsillo | agosto 14, 2026

Golpe al bolsillo: el boleto de colectivo rozará los $1.200 en septiembre y también aumentarán trenes y subtes

El transporte volverá a subir en el AMBA. El mínimo llegará a $1.158,97 en Provincia y a $887,87 en la Ciudad de Buenos…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Viajar será más caro desde septiembre y el boleto mínimo de colectivo quedará a un paso de los $1.200 en el conurbano bonaerense. Las tarifas del transporte público volverán a aumentar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas que también alcanzarán a los trenes y al subte.

Desde el 1° de septiembre, los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,3%, mientras que las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad aplicarán una actualización del 4,1%.

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Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto mínimo llegará a $1.158,97 en las líneas bonaerenses y a $887,87 en las porteñas.

Los ajustes profundizan el incremento del costo del transporte durante 2026. Hasta agosto, las tarifas de los colectivos acumularon una suba del 68,76% en la provincia de Buenos Aires y del 43,70% en CABA.

Cuánto costará viajar en colectivo en Provincia

Para las líneas bonaerenses numeradas desde el 200 en adelante, las tarifas previstas desde septiembre quedarán de la siguiente manera:

  • De 0 a 3 kilómetros: $1.158,97.
  • De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.
  • Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

De esta manera, un viaje largo en colectivo ya superará los $2.000 en las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario.

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El boleto de colectivo rozará los $1.200 en septiembre.

Cuánto aumentarán los colectivos en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas bajo jurisdicción porteña aplicarán un incremento del 4,1%.

El boleto mínimo, para recorridos de hasta tres kilómetros, subirá de $852,90 a $887,87. Para los trayectos de entre tres y seis kilómetros, la tarifa llegará a $986,57.

Los recorridos de seis a 12 kilómetros costarán $1.062,56, mientras que los viajes de entre 12 y 27 kilómetros alcanzarán los $1.138,61.

Trenes y subtes también aumentarán en septiembre

El incremento del transporte no quedará limitado a los colectivos. El boleto mínimo de tren pasará de $420 a $480 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

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El nuevo valor alcanzará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

En tanto, el boleto de subte aumentará de $1.684 a $1.753,04 desde septiembre.

Quiénes pueden acceder a descuentos con la SUBE

La Tarifa Social Federal continuará ofreciendo un descuento del 55% para los grupos alcanzados por el beneficio, entre ellos jubilados y pensionados, titulares de AUH y AUE, estudiantes del Progresar, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y beneficiarios de distintos programas sociales.

Además, las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder al pasaje gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la SUBE.

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Para aprovechar los beneficios disponibles, los usuarios deben mantener la tarjeta SUBE registrada y verificar qué descuentos corresponden según el servicio utilizado.

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