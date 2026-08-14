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Deportes | agosto 14, 2026

River puede recibir una fortuna sin vender a nadie: el pase de Enzo Fernández que podría dejarle otros US$5 millones

Manchester City avanza por el campeón del mundo y Chelsea pretende hasta US$140 millones. River cobraría por el…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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River podría sumar casi US$5 millones a sus arcas sin desprenderse de ningún jugador de su plantel. El posible traspaso de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City mantiene expectante al club de Núñez por el dinero que podría recibir gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

El City avanzó por el mediocampista argentino y la operación podría ubicarse entre los US$120 millones y US$140 millones. Chelsea pretende una cifra elevada para dejar salir a una de sus principales figuras hacia un rival directo de la Premier League.

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Enzo Fernández llegó al conjunto londinense en enero de 2023 desde Benfica, en una operación récord cercana a los 107 millones de libras.

Cuánto dinero recibiría River por Enzo Fernández

Si Chelsea y Manchester City concretan el traspaso, River cobraría el 3,5% del monto total de la operación por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, debido a su participación en la formación del futbolista.

Si la transferencia alcanza los US$140 millones, el Millonario recibiría casi US$5 millones.

La cifra variará según el monto definitivo del eventual acuerdo entre los clubes ingleses.

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Enzo Fernández sigue generándole ingresos a River

No sería la primera vez que una transferencia del mediocampista deja dinero en Núñez después de su salida.

River ya había obtenido ingresos cuando Benfica vendió a Enzo Fernández al Chelsea. En aquella operación, el club argentino recibió 4.235.000 euros por el mecanismo de solidaridad, además del beneficio correspondiente al 25% de plusvalía que conservaba.

De esta manera, las sucesivas operaciones internacionales del campeón del mundo continúan aumentando el beneficio económico que River obtuvo desde su transferencia al fútbol portugués.

Manchester City va por una figura del Chelsea

Enzo Fernández, de 25 años, mantiene una fuerte valoración en el fútbol inglés. Según los datos difundidos, registra 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League con Chelsea.

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Ahora, un eventual movimiento hacia Manchester podría protagonizar uno de los grandes pases del mercado europeo y, a miles de kilómetros de Inglaterra, River espera una operación que podría volver a dejarle una cifra millonaria.

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