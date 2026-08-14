El Gobierno cambió los Vouchers Educativos: las familias con cuotas impagas podrán mantener la ayuda

Un atraso en las cuotas del colegio ya no dejará a miles de familias sin los Vouchers Educativos durante 2026. El Gobierno nacional flexibilizó una de las condiciones centrales del programa y dispuso que las deudas con las instituciones educativas no provoquen la suspensión o cancelación de la asistencia estatal durante este año.

La Secretaría de Educación oficializó la decisión mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma suspendió durante 2026 la aplicación del artículo 14 y del artículo 21, inciso e, del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”.

Qué cambia para las familias que deben cuotas

Hasta ahora, las instituciones debían informar cada mes qué beneficiarios mantenían cuotas escolares impagas.

El esquema contemplaba dos consecuencias: con dos cuotas adeudadas, el programa podía suspender el voucher hasta que la familia regularizara su situación. Con tres cuotas impagas, podía cancelar directamente el beneficio.

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El Gobierno suspendió ambas condiciones durante 2026. Por lo tanto, las familias podrán conservar el Voucher Educativo aunque acumulen dos, tres o más cuotas impagas, siempre en relación con las causales que alcanzó la nueva resolución.

La Secretaría de Educación justificó el cambio por la necesidad de proteger las trayectorias educativas y evitar que las dificultades económicas de los hogares interrumpan la continuidad escolar de los estudiantes.

La medida no elimina las deudas con los colegios

La modificación tiene un límite importante: el Gobierno no perdonó las cuotas impagas.

Las familias deberán afrontar las deudas que mantienen con los establecimientos y los colegios podrán reclamar esos pagos por las vías correspondientes. La resolución solamente impide que esas deudas provoquen la suspensión o baja del voucher durante 2026 por los artículos que quedaron suspendidos.

De esta manera, la obligación de pagar la cuota continúa vigente, aunque el atraso no implique automáticamente la pérdida de la ayuda estatal.

Aumentó la morosidad en los colegios privados

La decisión llega mientras crecen las dificultades de algunos hogares para afrontar los gastos educativos.

Según datos citados por el sector de colegios privados, la morosidad promedio alcanzó el 11%, frente al 7% del año anterior.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, señaló además que en algunas regiones del sur y oeste del conurbano bonaerense la mora puede acercarse al 20%.

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Quiénes pueden recibir los Vouchers Educativos

El programa apunta a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada que reciben al menos 75% de aporte estatal.

Además, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Según la información difundida sobre el programa, la asistencia puede cubrir hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple.

La nueva flexibilización no elimina el resto de las condiciones. Los beneficiarios deberán continuar cumpliendo con los requisitos vinculados a la regularidad escolar, la situación socioeconómica y las demás pautas que fijó la Secretaría de Educación.

Hasta cuándo rige el cambio

La suspensión por cuotas impagas regirá durante todo 2026. El Gobierno presentó la modificación como una medida temporal y no como un cambio definitivo del programa.

Una vez terminado el año, deberá resolver si extiende la flexibilización o vuelve a aplicar las condiciones anteriores.