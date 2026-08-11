Alquileres en CABA: el barrio donde un dos ambientes ya cuesta $880.000 y dónde conseguirlo por $635.000

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a registrar aumentos durante el segundo trimestre de 2026, con incrementos interanuales que llegaron hasta casi el 35%, según el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El mayor incremento se produjo en los departamentos usados de tres ambientes, cuyos precios de publicación subieron 34,8% respecto del mismo período del año anterior. En los monoambientes, el avance fue del 32%, mientras que los dos ambientes aumentaron 31%.

En valores concretos, alquilar un dos ambientes cuesta en promedio $764.485 mensuales en la Ciudad. Para un monoambiente se necesitan unos $565.658, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza un promedio de $1.174.304 por mes.

Sin embargo, la ubicación genera importantes diferencias: entre el dos ambientes más caro y el más económico del relevamiento existe una brecha superior a los $245.000 mensuales.

Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en cada barrio de CABA

Saavedra encabeza el ranking de los barrios relevados, con un alquiler promedio de $880.824 para un departamento usado de dos ambientes. Muy cerca aparece Núñez, donde el valor alcanza los $870.185, mientras que Colegiales completa el podio con $846.923.

También entre los valores más elevados aparecen Palermo, con $839.053; Villa Urquiza, con $817.316; Belgrano, con $814.247; Recoleta, con $800.626; Villa Crespo, con $795.357; y Caballito, con $767.392.

Por debajo del promedio general de la Ciudad se encuentran Villa Luro ($750.606), Villa Devoto ($749.524), Villa Pueyrredón ($741.140), Almagro ($733.792), Retiro ($720.728), San Cristóbal ($715.527), Monte Castro ($715.435) y Villa Santa Rita ($712.622).

Entre las opciones más económicas aparecen San Telmo ($706.699), Boedo ($706.381), Parque Chacabuco ($700.178), San Nicolás ($691.409), Barracas ($682.869), Flores ($680.323) y Balvanera ($672.158).

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Los valores más bajos del relevamiento corresponden a Floresta, con $649.581, y Constitución, con $635.720 mensuales.

Qué pasó con los precios frente a la inflación

El informe muestra además que los precios de publicación de los alquileres comenzaron a moverse prácticamente al mismo ritmo que la inflación porteña.

El incremento promedio de los departamentos usados fue del 32,6% interanual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló una variación del 32,7% en el mismo período.

En los departamentos de uno y dos ambientes, además, el aumento interanual se desaceleró 2,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En cambio, los tres ambientes mostraron una aceleración de 2,5 puntos.

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Cuánto cuesta un monoambiente en CABA

Para quienes buscan unidades más pequeñas, el precio promedio de un monoambiente se ubicó en $565.658 mensuales.

Otra vez Saavedra quedó al frente, con un promedio de $624.268, seguido por Palermo ($613.037) y Núñez ($612.301). También se ubicaron por encima del promedio Chacarita, con $599.616; Colegiales, con $598.979; y Recoleta, con $595.906.

Entre los precios más bajos aparecen Liniers y Villa Luro, con $483.648, Constitución con $484.900, San Cristóbal con $506.215, Flores con $508.762, Barracas con $512.297 y Monte Castro con $519.655.

Creció con fuerza la oferta de departamentos

Otro dato destacado es el crecimiento de la cantidad de viviendas disponibles. Las publicaciones de alquileres en pesos fueron 30% superiores a las registradas durante el primer trimestre de 2026.

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El stock alcanzó así un nuevo máximo de la serie y quedó 9% por encima del récord registrado en el tercer trimestre de 2025.

Casi tres de cada cuatro avisos corresponden a departamentos de hasta un dormitorio. Además, al considerar las propiedades publicadas tanto en pesos como en dólares, el 25,4% de la oferta se encuentra dolarizada.

La incidencia del dólar aumenta junto con el tamaño de las propiedades: representa casi el 30% de los avisos de tres ambientes y llega al 44% en departamentos de cuatro y cinco ambientes.