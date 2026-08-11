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Bolsillo | agosto 11, 2026

Alquileres en CABA: el barrio donde un dos ambientes ya cuesta $880.000 y dónde conseguirlo por $635.000

Los alquileres en CABA aumentaron hasta 34,8% interanual. Un dos ambientes cuesta $764.485 en promedio: conocé los…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a registrar aumentos durante el segundo trimestre de 2026, con incrementos interanuales que llegaron hasta casi el 35%, según el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El mayor incremento se produjo en los departamentos usados de tres ambientes, cuyos precios de publicación subieron 34,8% respecto del mismo período del año anterior. En los monoambientes, el avance fue del 32%, mientras que los dos ambientes aumentaron 31%.

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En valores concretos, alquilar un dos ambientes cuesta en promedio $764.485 mensuales en la Ciudad. Para un monoambiente se necesitan unos $565.658, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza un promedio de $1.174.304 por mes.

Sin embargo, la ubicación genera importantes diferencias: entre el dos ambientes más caro y el más económico del relevamiento existe una brecha superior a los $245.000 mensuales.

Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en cada barrio de CABA

Saavedra encabeza el ranking de los barrios relevados, con un alquiler promedio de $880.824 para un departamento usado de dos ambientes. Muy cerca aparece Núñez, donde el valor alcanza los $870.185, mientras que Colegiales completa el podio con $846.923.

También entre los valores más elevados aparecen Palermo, con $839.053; Villa Urquiza, con $817.316; Belgrano, con $814.247; Recoleta, con $800.626; Villa Crespo, con $795.357; y Caballito, con $767.392.

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Por debajo del promedio general de la Ciudad se encuentran Villa Luro ($750.606), Villa Devoto ($749.524), Villa Pueyrredón ($741.140), Almagro ($733.792), Retiro ($720.728), San Cristóbal ($715.527), Monte Castro ($715.435) y Villa Santa Rita ($712.622).

Entre las opciones más económicas aparecen San Telmo ($706.699), Boedo ($706.381), Parque Chacabuco ($700.178), San Nicolás ($691.409), Barracas ($682.869), Flores ($680.323) y Balvanera ($672.158).

Los valores más bajos del relevamiento corresponden a Floresta, con $649.581, y Constitución, con $635.720 mensuales.

Qué pasó con los precios frente a la inflación

El informe muestra además que los precios de publicación de los alquileres comenzaron a moverse prácticamente al mismo ritmo que la inflación porteña.

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El incremento promedio de los departamentos usados fue del 32,6% interanual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló una variación del 32,7% en el mismo período.

En los departamentos de uno y dos ambientes, además, el aumento interanual se desaceleró 2,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En cambio, los tres ambientes mostraron una aceleración de 2,5 puntos.

Cuánto cuesta un monoambiente en CABA

Para quienes buscan unidades más pequeñas, el precio promedio de un monoambiente se ubicó en $565.658 mensuales.

Otra vez Saavedra quedó al frente, con un promedio de $624.268, seguido por Palermo ($613.037) y Núñez ($612.301). También se ubicaron por encima del promedio Chacarita, con $599.616; Colegiales, con $598.979; y Recoleta, con $595.906.

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Entre los precios más bajos aparecen Liniers y Villa Luro, con $483.648, Constitución con $484.900, San Cristóbal con $506.215, Flores con $508.762, Barracas con $512.297 y Monte Castro con $519.655.

Creció con fuerza la oferta de departamentos

Otro dato destacado es el crecimiento de la cantidad de viviendas disponibles. Las publicaciones de alquileres en pesos fueron 30% superiores a las registradas durante el primer trimestre de 2026.

El stock alcanzó así un nuevo máximo de la serie y quedó 9% por encima del récord registrado en el tercer trimestre de 2025.

Casi tres de cada cuatro avisos corresponden a departamentos de hasta un dormitorio. Además, al considerar las propiedades publicadas tanto en pesos como en dólares, el 25,4% de la oferta se encuentra dolarizada.

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La incidencia del dólar aumenta junto con el tamaño de las propiedades: representa casi el 30% de los avisos de tres ambientes y llega al 44% en departamentos de cuatro y cinco ambientes.

El Zoológico con Diego Schurman
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