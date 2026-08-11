El futuro de la asistencia social sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Luego de que la Cámara Federal de San Martín tomará la determinación de revocar la cautelar que obligaba al Gobierno a mantener las acreditaciones mensuales del programa “Volver al Trabajo”, la incertidumbre se apoderó de miles de familias. Apenas unas horas después de conocerse el fallo judicial, los beneficiarios se encontraron con sus cuentas vacías, marcando el inicio de una pausa indefinida para el cobro del subsidio en todo el territorio nacional.

Programa “Volver al Trabajo”

“Volver al Trabajo”, era un pilar fundamental para los trabajadores de la economía popular, aunque el Gobierno siempre se encargó de remarcar las irregularidades que, según su óptica, unían a los beneficiarios con las organizaciones sociales. Según la exhaustiva reconstrucción del derrotero legal, la paralización tuvo su génesis en la firme decisión del Ministerio de Capital Humano de no desembolsar los fondos. Tiempo atrás, la cartera buscaba reestructurar la asistencia y lanzó la plataforma Formando Capital Humano. Sin embargo, en medio de la transición, los pagos desaparecieron. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) acusó al Ejecutivo de recortar la ayuda, un conflicto que quedó latente hasta esta fatídica liquidación de agosto.

“Volver al Trabajo”: apelación, freno de pagos y la vía judicial

reclamo de la UTEP por el programa Volver al Trabajo

Eran los primeros días del mes cuando la confirmación del freno a los pagos encendió las alarmas. En los despachos de la dirigencia sindical, junto a los abogados de la UTEP, decidieron encarar la situación para saldar cuentas por la medida cautelar caída: presentaron una apelación formal de carácter urgente para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga de manera directa.

La tensión escaló rápidamente. El gremio desafió en los tribunales a la cartera de Capital Humano y llegó a presionar con la fuerza de la movilización, haciendo el ademán de paralizar las calles. Fue en ese instante de furia legal que el Ministerio extrajo su postura inquebrantable. Lejos de intimidarse al ver el recurso judicial de la contraparte, el Gobierno redobló la apuesta y pronunció su última directiva: no se desembolsará la prestación correspondiente a agosto de 2026.

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El primer golpe fue ejecutado con la confirmación oficial. Los beneficiarios vieron desplomarse sus ingresos en el acto. No conforme con ello, y según ratificaron las autoridades, el Ejecutivo remató las esperanzas aclarando que no habrá liquidaciones automáticas ni fechas de cobro programadas en los calendarios oficiales del programa “Volver al Trabajo”. Ante la mirada perpleja de las agrupaciones, quienes exigían saber qué pasaría con los fondos, el Gobierno sostuvo como única alternativa la capacitación virtual gratuita, y el expediente continuó su insólita ruta hacia el máximo tribunal del país.

El reclamo en las calles y un fallo largamente esperado

La UTEP dijo que la eliminacion del programa “implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias”.

Para los movimientos sociales, el calvario comenzó cuando el revés judicial resonó en plena semana hábil. Con un contexto económico apremiante, la cúpula sindical bajó la orden y se topó con la necesidad de llevar la protesta a la calle. A partir de ese momento, la agenda quedó marcada por la urgencia, a tal punto de no tolerar esperar pasivamente los tiempos burocráticos de la Corte Suprema. “Exigimos la restitución de los programas de la economía popular”, sentenciaron los referentes tiempo atrás.

Trasladando el reclamo a la tradicional movilización de San Cayetano este 7 de agosto, junto a la CGT y las dos CTA, las organizaciones pusieron finalmente en marcha su plan de lucha. Con un cronograma de protestas pautado para las próximas semanas, se espera la definición de los jueces clave del máximo tribunal. De ser fallado a favor del gremio, Volver al Trabajo podría reactivarse; caso contrario, el subsidio enfrentará su extinción definitiva.